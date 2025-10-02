نێچیروان بارزانی وەگەرد دەسکردن وە پڕوپاگەندەی هەڵوژاردن پەیامیگ کل کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، شەو پەنجشەممە، پەیامیگ وەگەرد دەسکردن وە پڕوپاگەندەی هەڵوژاردن ئەرا خول شەشەم پەرلەمان عراق پەیامیگ کلکرد، لەناوی دووپات کرد کە گشت ئەوانەگ لە هەرێم کوردستان خوەیان کاندید کەن ئامانجیان خزمەتکردن گەل کوردستان و عراقە.

بارزانی لە بەیاننامەیگ لە سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: شەوەکی رووژ یەکشەممە، هەڵمەت هەڵوژاردن خول شەشەم پەرلەمان عراق فیدڕاڵی دەسوەپی کەێد، و لێرەو داوا لە گشت لایەنەیل کەم پابەند وە رینمایەیل کۆمسیۆن باڵای سەروەخوەیی هەڵوژاردن بوون، و هەڵمەتەگە رەفتاریگ شارستانیەتانە و ئەوەکە قبووڵکردن و هەمەڕەنگی پیکاتەیل کوردسان نشان بەێد، و نەوودە مدوویگ ئەرا ژاوەژاو و بەشەوبوین و بیزارکردن مەردم و یا هەڕەشەی ئارامی هاوڵاتیەیل.

وتیش: ماف گشتیە ئازاد بوود لە ئاشکراکردن بەرنامەیل سیاسی و لایەن و کرداریان، وەلێ ئەرا هیچ لایەنیگ نییە وتار خوسەهاتن و گاڵداین بڵاو بکەێد، کە گەل کوردستان بایەسە جاریگ ترەک ئەوە بچەسپنێد کە کۆمەڵکایگ شارستانیە، پرس دیموکراتی وە دەروین شارستانیەت رانێد.

بارزانی باس ئەوە کرد کە کاندیدکردن ژنەیل کاریگ گرنگە و بایەسە گرنگی و رێز خوەی بوەێد، وەگەرد پابەندبوین وە مقیەتیکردن سومبول و پیروزەیل گشت پیکاتەیل، و بایەسە هیزەیل ئەمنی ئەرک خوەیان وە پیشەیی و بیلایەنی ئەرا مقیەتیکردن گشتی جیوەجی بکەن.

وتیش: گشت ئەوانەگ لە هەرێم کوردستان کاندید خوەیان کردنە ئەرا ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق فیدڕاڵی، ئامانجیان خزمەتکردن گەل کوردستان و عراقە، و بایەسە بزانن کە و یەکێتی و هاوکاری و گونجیان توانن خزمەتگوزارییەیلیگ خاستر ئەرا ئیرنگە و بانان پیشکەش بکەن، و مقیەتی ماف و دەسکەفتەیل و بەرژەوەنیەیل گشتی بکەن، و نەبایەس لەناو هەڵمەتیان هیچ کاریگ بکەن ریگری لە هاوکاری و مار هاوبەشی لە بانان بکەێد.

سەرۆک هەرێم کوردستان وتیش: ئومید خوازم هەڵمەت هەڵوژاردن ئارام و سەرکەفتگ بوود ئەرا گشت لایەنەیل، و بوودە مدوو پتەوکردن ئاسایش و ئارامی و سەربەرزی و پیشکەفتن وەردەوام ئەرا هەرێم کوردستان و عراق.

ئەنجومەن لە کۆمسیۆن باڵای سەروەخوەیی هەڵوژاردن عراق، دویەکە چوارشەممە، لەبان لیست کاندیدەیل واژوو کرد، و مەوقەی دەسکردن وە هەڵمەت هەڵوژاردن ئەرا رووژ جمعە 3ی تشرین یەکەم 2025 دیاری کرد.

بڕیارە لە رووژ 11ی تشرين دویەم ئایندە، وەگورەی بڕیار ئەنجومەن وەزیرەیل عراق، هەڵوژاردن ئەنجام بیریەێد.