نێچیروان بارزانی وەگەرد باڵیۆز نوو ئەڵمانیا باس هەڵوژاردن عراق کەێد

شەفەق نيوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، وەگەرد دانیێل کریبەر باڵیۆز نوو ئەڵمانیا لە عراق، باس ئامادەبوین ئەرا هەڵوژاردن پەرلەمان کرد، کە تەکبیرە لە مانگ ئایندە جیوەجی بکریەێد.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: سەرۆک نێچیروان بارزانی دووپات لە ئامادەیی هەرێم کوردستان کرد ئەرا پیشکەشکردن گشت شیوەیل پشتگیریکردن و دەسمیەتی ئەرا سەرکەفتن ئەرکەیل دیبلۆماسیی، و سوپاس لە ئەڵمانیا کرد ئەرا پشتگیریکردن و پاڵپشتیکردن عراق و هەرێم کوردستان.

لەلای خوەییش، باڵیۆز ئەڵمانیا سوپاس لە سەرۆک هەرێم کرد ئەرا گەرمی پیشوازی و پشتگیریکردنی، و دووپات کرد لە ئارەزوو وڵاتەگەی ئەرا گەشەپیدان و پاڵپشتیکردن پەیوەندییەیلی و فراوانکردن چینەیل هاوکاری هاوبەش وەرد عراق و هەرێم کوردستان، وەتایبەت لە چین ئابووری.

لە دیدارەگە، هەمیش باس ئامادەکاریەیل لە عراق و هەرێم کوردستان ئەرا هەڵوژاردن پەرلەمان هاتگ عراق کریا، وەگەرد رەوشەیل گشتی لە عراق و هەرێم کوردستان، و دویاترین گەشەیل لە ناوچەگە.