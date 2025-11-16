نێچیروان بارزانی وەگەرد باڵیۆزەیل بەریتانیا و کۆریای باشوور باس پەیوەندییەیل دووانی کەێد

شەفق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، وڵحالم باڵیوز بەریتانیا و باڵیۆز نوو کۆریای باشوور لە عراق، هەریەک وەجیا، باس پەیوەندییەیل دووانی و شیوەی گەشەپیدانی کرد، وڵحەرۆ رەوشەیل ناوخؤيی لە هەرێم کوردستان و هەڵوژاردن پەرلەمان عراق.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: نێچیروان بارزانی پیشوازی لە ئیرفان سەدیق باڵیوز بەریتانیا لە عراق و شاند یاوەری کرد، و لە دیدارەگە هەردوگ لایەن رێز خوەیان ئاشکرا کردن ئەرا ئاست پەیوەندیەیل ناوەین بەریتانیا و عراق و هەرێم کوردستان، و دووپات لە گرنگی گەشەپیدان ئی پەیوەندیەیلە، وەگەرد ئارەزوو هاوبەش ئەرا پاڵپشتیکردن خاوکا ناوەین دوو لایەن لە گشت بوارەیل.

وەگورەی بەیاننامەگە، هەردوگ لایەن سەرکەفتن هەڵوژاردن پەرلەمان عراق وە گامیگ گرنگ زانستن لە پتەوکردن دیموکراسی و وەرەونوابردن پرس سیاسی لە وڵات.

لەی باوەتە، باس مەزەنەی ونووڕین دروسکردن حکومەت فیدڕاڵی هاتگ لە عراق کردن، هەمیش باس رەوشەیل ناوخوەیی لە هەرێم کوردستان، و بڕیگ باوەت گرنگ لەلای هەردوگ لایەن کریا.

لە دیدار دویەم، سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان وت: نێچیروان بارزانی پیشوازی لە لی جۆن ئیل، باڵیۆز نوو کۆریای باشوور لە عراق کرد.

لە دیدارەگە، سەرۆک نێچیروان بارزانی پیرووزبایی لە باڵیۆز نوو کۆریای باشوور کرد، و ئومید سەرکەفتن ئەرای خوازێد، و دووپات لە ئامادەیی هەرێم کوردستان کرد ئەرا پیشکەشکردن گشت شیوەیل پشتگیریکردن و پاڵپشتیکردن تا بتوانێد ئەرکەیلی جیوەجی بکەێد.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هەردوگ لایەن باس پەیوەندییەیل ناوەین کۆریای باشوور و عراق و هەرێم کوردستان کردن، و باس چالاکی کۆمپانیایل کۆریا لە عراق و هەرێم کوردستان کردن.

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان دەسخوەشی لە پەیوەندی میژوویی ناوەین دوو لایەن کرد و ئارا ئەو پشتگیریکردن و دەسمیەتیەیلە کە کۆریای باشوور ئەرا عراق و هەرێم کوردستان پیشکەش کردگە، و رووشنایی خستنە یان ریخریاگ "كويكا" لە پیشکەشکردن پاڵپشتی ئەرا هەرێم کوردستان لە جویراجویر چین و کەرتەیل.

لە دیدارەگە باس سەرکەفتن هەڵوژاردن پەرلەمان عراق کریا، وەگەرد باس رەوشەیل هەرێم کوردستان و ناوچەگە وەشیوەی گشتی.