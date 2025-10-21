نێچیروان بارزانی وەگەرد باڵیۆز تورکیا باس ئاو و نەفت و سیاسەت کەێد

شەفەق نيوز– هەولێر

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، پیشوازی لە ئەنیل بورا ئینان باڵیۆز تورکیا لە عراق کرد، و وەگەردی باس پەیوەندییەیل ناوەین تورکیا و عراق و هەرێم کوردستان کرد، وەگەرد بڕیگ لە باوەتەیل سیاسی و ئابووری.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە باس باوەت ئاو ناوەین دوو وڵات کرد، و هەڵوژاردن هاتگ پەرلەمان عراق، و بانان پرس سیاسیر وەگەرد باسکردن رەوشەیل ناو عراق و هەرێم کوردستان.

وتیش: هەردوگ لایەن دووپات لە رکدارییان کردن ئەرا پاڵپشتیکردن پەیوەندییەیل دووانی، وەتایبەت لە چینەیل ئابووری، و دەسنشان کردن کە دووارە هەناردەکردن نەفت هەرێم کوردستان گامیگ ئەرێنییە ئەرا ئابووری عراق وەگشتی.

هەردوگ لایەن باس پەیوەندییەیل رووشنهویری و کۆمەڵایەتی کردن، وەگەرد دویاترین نووەوبویەیل لە رەوشەیل ناوچەگە و ئەو باوەتەیلە کە گرنگی هاوبەش دیرن، وە ئامادەبوین قونسوڵ گشتی تورکیا لە هەرێم کوردستان.