نێچیروان بارزانی وەگەرد باڵیۆز ئیتالیا باس هاوکاری و پرسە هەرێمیەیل کەێد

شەفەق نیوز ـ هەولێر

سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو چوارشەممە، وەگەرد باڵیۆز ئیتالیا لە عراق گفتوگو کرد لەبان ئەوزەڵکردن پەیوەنی ئابوریەیل و پێکهاوردن حکومەت هەرێم و پرسە هەرێمیەیل.

نویسینگەی راگەیانن بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئیوارەی ئمڕوو کوەوبوی وەرد نیکۆلۆ فۆنتانا، باڵیۆز ئیتالیا لە عراق، و گفتوگوکردن لەبان گرنگی پەیوەنی ناوەین عراق و هەرێم کوردستان و ئیتاڵیا، هەمیش دەسخوەشی لە پاڵپشتی ئیتاڵیا و هاوکاری کرد وەرد هەرێم".

لای خوەیشیەو فۆتانا دووپاتکرد " وڵاتەگەی گرنگی گەپیگ دەێد وە پەیوەنیەیلی وەرد عراق و هەرێم کوردستان، و خوازیارە لە گشت مژارەیل دەسمیەتی زیاتریگ لەناوەینیان بوود" وەپای بایاننامەگە.

تەقەلایەیل کابینەی نوو حکومەت هەرێم کوردستان، پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا، دۆخ سوریا و پیشهاتەیل ناوچەگە وە گشتی تەوەر ترەک دیدارەگە بوی.