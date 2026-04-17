نێچیروان بارزانی وەگەرد باراک لە ئەنتاڵیا باس لە لیکەفتەیل جەنگ و ئاسایش ناوچەگە کەێد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، و تۆم باراک کلکریای تایبەت ئەمریکا ئەرا سووریا و باڵیۆز ویلایەتە یەکگرتگەیل لە تورکیا، ئمڕوو جمعە، باس لەو جەنگەیل سەربازی کردن کە ناوچەگە ئەرا درویژایی 40 رووژ وەخوەی دی وەرجە راگەیانن وسانن تەقە، و لیکەفتەیل ئەوە لەبان عراق وە هەرێمیشەو.

ئی دیدارە لە پەراویز بەرنامەی سەرۆک نێچیروان بارزانی هات لە ماوەی ئەو سەردان فەرمییە کە ئەرا تورکیا ئەنجام دەێد ئەرا بەشداریکردن لە کۆڕبەن دیپلۆماسی ساڵانەی ئەنتاڵیا.

لە دیدارەگە هەردگ لایەنەگە باس لە پەیوەندییەیل دوولایەنی عراق و هەرێم كوردستان وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل کردن، و دۊاترین پەرەسەنینەیل لەبان گۆڕەپان سووری و رەوش كورد لەی وڵاتە، و باس نووڕینەیل کردن لەبان پەرەسەنینەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس و لیکەفتەیل جەنگەگە لەبان ئاسایش هەرێمی.

هەرلیوا رووشنایی خستنە بان کاریگەری جەنگەگە لەبان هەرێم كوردستان و گشت عراق، و دووپات لە گرنگی هەماهەنگی و کار وەردەوام ئەرا چەسپانن ئاشتی و مقیەتیکردن ئارامی لە ناوچەگە کردن.

لە دیدارەگە باس لە چەن دۆسیەیگ ترەک کریا کە جی گرنگیپیدان هاوبەشن، وەپای بەیاننامەیگ کە لە سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان.