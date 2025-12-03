نێچیروان بارزانی و جیگر وەزیر دەیشت ئەمریکا دووپات کەن لە گیرهاوردن چەک وەدەس دەوڵەت لە عراق

شەفق نيوز - هەولێر

هەرلە نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، و مایکڵ ریگاس جیگر وەزیر دەیشت ئەمریکا، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات لە گرنگی گیرهاوردن چەک وەدەس دەوڵەت لە عراق کردن، ئەوەیش لە دویای ئەو پەلامارە کە کێڵگەی کۆرمۆر لە سلێمانی کردە ئامانج.

ئەوەیش لە دیدار سەرۆک نێچیروان بارزانی وەگەرد ریگاس هات لە پەراویز سەردانی ئەرا هەرێم کوردستان ئەرا وازکردن بینای نوو باڵیۆزخانەی گشتی ئەمریکا لە هەولێر.

نێچیروان بارزانی لە دیدارەگە دووپات کرد کە سەردانەگە پابەندی ئەمریکا وە وەردەوامی پەیوەندیەیل قایم و ستراتیژیی وەرد عراق و هەرێم کوردستان نشان دەێد، و رێز هەرێم کوردستان پیشکەش کرد ئەرا ئەو پاڵپشتی و پشتگیریە کە ئەمریکا لە جویراجویر چینەیل ئەرا عراق و هەرێم کوردستان پیشکەش کردگە.

وەگورەی بەیاننامەگ، هەردوگ لایەن باس رەوشەیل گشتی لە عراق و هەرێم کوردستان کردن، و دووپات لە گرنگی پاڵپشتیکردن قەوارەی ئابووری هەرێم کوردستان کردن.

نێچیروان بارزانی و ریگاس نەفرەت لەو پەلامار دویاییە کردن وەبان کێڵگەی کۆرمۆر، دووپاتیش لە گرنگی بردن تاوانکارەیل ئەرا دادپەروەری کردن، و چەک تەنیا وەدەس دەوڵەتەو بوود.

هەرلیوا، لە دیدارەگە باس پەیوەندییەیل ئەمریکا و عراق و هەرێم کوردستان کریا، و دەرئەنجامەیل هەڵوژاردن پەرلەمان عراق، و رخباریەیل داعش کریا، وەگەرد بڕیگ باوەت گرنگ لەلای هەردوگ لایەن.