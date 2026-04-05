‏نێچیروان بارزانی وە بوونەی جەژن "قیامەت" پیرووزبایی لە مەسیحیەیل کەێد

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو یەکشەممە پیرووزبایی لە مەسیحیەیل هەرێم و عراق و گشت جیهان کرد وە بوونەی جەژن "قیامەت" ئومید خوازی ئێ جەژنە بوودە "سەرەتای خێر و خوەشی و ئارامی ئەرا گشتی".

‏سەرۆک نێچیروان بارزانی لە بەیاننامەیگ دووپاتکرد کە "هەرێم کوردستان - جویر هەمیشە - مینێد وە نیشتمانیگ وەیەکەوژیان و تەبایی و قبووڵکردن یەکتری، ئەرا گشت پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەیل".

‏لە درێژەی قسەیلی وت: "هاووڵاتیەیل مەسیحی بەشیگ رەسەن و دانەوڕیاگن لە کۆمەڵگەی کوردستان، و خاوەن مێژوویگ پڕ لە خەبات و هاوبەشی وەگەرد پێکهاتەیل ترەک ئێ گەلە".

