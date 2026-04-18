نێچیروان بارزانی و ئەبولغێت لە ئەنتاڵیا باس پەرەسەنینەیل عراق و ناوچەگە کەن

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو شەممە، وەگەرد ئەمیندار گشتی کۆمکار دەوڵەتەیل عەرەبی ئەحمەد ئەبولغێت باس دۊاترین پەرەسەنینەیل رەوشەیل سیاسی و ئەمنی لە عراق و ناوچەگە کرد، و ئەوەیش لە ماوەی چاڵاکیەیل کۆڕبەن دیپلۆماسی ئەنتاڵیا.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بارزانی و ئەبولغێت چەویگ خستنە بان سروشت پەیوەندییەیل هەرێم كوردستان و عراق وەگەرد دەوڵەتەیل عەرەبی، هەرلیوا هەردگ لایەنەگە دووپات لەبان گرنگی مقیەتیکردن ئارامی و گرنگی کار هاوبەش ئەرا ریگریکردن لە فراوانبوین بازنەی گرژییەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس کردن.

وتیش: لیکەفتەیل جەنگەیل و کاریگەرییە جیاوازەیلی لەبان دەوڵەتەیل ناوچەگە تەوەریگ بنەڕەتی لەو دیدارە بوین.

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو شەممە، وەگەرد یەشار گولەر وەزیر وەرگری تورکیا باس دۊاترین پەرەسەنینەیل رەوشەیل لە ناوچەگە وە شیوەیگ گشتی، و کاریگەری و لیکەفتەیلی لە ماوەی دریژ کرد.

بارزانی، دۊەکە جومعە، دووپات لەبان وەرەونوابردن پەیوەندییەیل هەرێم و عراق وەگەرد دەوڵەتەیل یەکێتی ئەوروپا و بەریتانیا کرد، لە وەختیگ دووپات لەبان گرنگی هەماهەنگی و کار وەردەوام کرد ئەرا چەسپانن ئاسایش و ئارامی و قایمکردن هەماهەنگی ئابووری و سیاسی.