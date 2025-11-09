نێچیروان بارزانی وە باڵیۆز فینلاندە: ئارەزوو فراوانکردن پەیوەندیەبل لە جویراجویر چینەیل دیریمن

شەفق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، باس ئارەزوو هەرێم کوردستان کرد ئەرا پاڵپشتیکردن و فراوانکردن پەیوەندیەیلی وەرد فینلاندە لە جویراجویر چینەیل.

ئەوەیش لە پیشوازیکردن نێچیروان بارزانی لە ئانتی بوتکونین باڵیۆز نوو کۆمار فینلاندە لەلای عراق هات، و هەردوگ لایەن باس پەیوەندییەیل ناوەین فینلاندە و عراق و هەرێم کوردستان و ریەیل گەشەپیدانی کردن.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: نێچیروان بارزانی پیرووزبایی لە باڵیۆز بوتكونين کرد وەبوونەی وەرگردن ئەرکەیل نووی، دووپاتسش لە پشتگیری تەواو هەرێم کوردستان کرد ئەرا سەرکەفتن ئەرک دیبلۆماسیی، و لە خود وەختەگە باس ئارەزوو هەرێم کوردستان کرد ئەرا پاڵپشتیکردن و فراوانکردن پەیوەندیەیلی وەرد فینلاندە لە جویراجویر چینەیل.

لەلای خوەییش، باڵیۆز نوو فینلاندە باش خوەشاڵیی کرد وە وەرگردن ئەرکەیلی لە عراق، دووپاتیش لە ئامادەیی و ئارەزوو وڵاتەگەی کرد ئەرا گەشەپیدان پەیوەندییەیل و هاوکاری هاوبەش وەرد عراق و هەرێم کوردستان.

لە دیدارەگە باس رەوشەیل گشتی ناوچەگە کریا وەگەرد بڕیگ باوەت گرنگ لەلای هەردوگ لایەن.