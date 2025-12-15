نێچیروان بارزانی و باڵیۆز ئیرانی دووپات لە گرنگی "خاس هاوسایەتی" کەن

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد محمد کازم ئال سادق باڵیۆز ئیران لە عراق، باس پەیوەندییەیل ناوەین ئیران و عراق و هەرێم کوردستان کرد، و رەوش گشتی لە وڵات، و پەیوەندییەیل ناوەین هەولێر و بەغدا و گفتوگۆ چارەسەرکردن کێشەیل.

ئەوەیش لە پیشوازیکردن نێچیروان بارزانی لە ئال سادق هات لە شار هەولێر، وەگورەی بەیاننامەی سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز.

هەردوگ لایەن دووپات لە ئارەزوو دوولایەنی کردن وە گەشەپیدان پەیوەندییەیل ناوەین هەرێم کوردستان و ئیران لە بنەمای خاس هاوسایەتی و بەرژەوەنیەیل هاوبەش، وەتایبەت لە چینەیل ئابووری و بازرگانی.

رەوش گشتی لە ناوچەگە، و گرنگی مقیەتیکردن ئارامی و کپی، باوەتەیل ناو ئەو دیدارە بوین وە ئامادەبوین کونسوڵ ئیران لە هەولێر.