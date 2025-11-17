نێچیروان بارزانی و باڵیۆز ئیتالیا باس رەوشەیل عراق و هەرێم کوردستان کەن

شەفق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد وەرپرسیگ فەرەنسا، لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، باس رەوشەیل عراق و هەرێم کوردستان کرد.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: سەرۆک هەرێم کوردستان، وەگەرد نیکۆلۆ فونتانا، باڵیۆز ئیتالیا لە عراق گردەو بوی، کە باس پەیوەندییەیل ناوەین ئیتالیا و عراق و هەرێم کوردستان کردیا، و باس پرس سیاسی و سەرکەفتن هەڵوژاردن پەرلەمان عراق کردن.

هەردوگ لایەن، باس خوەشاڵییان وە سەرکەفتن دەنگدان و هەڵوژاردن کردن، و ئومیدیان ئاشکرا کردن کە ئەوە بوودە سەرتای قۆناغ نوو و خاستریگ لە گشت ئاستەیل لە عراق و هەرێم کوردستان، و لەی چوارچیوە باس بانان پرس سیاسی لە عراق و هەرێم کوردستان کردن.

هەمیش لە دیدارەگە باس رەوشەیل ناو هەرێم کوردستان کریا، و تەقەلایەیل دروسکردن کابینەی حکومەت هاتگ، و پرس ئاشتی لە تورکیا و رەوشەیل سوریا و ناوچەگە وەشیوەی گشتی.

وەگورەی بەیاننامەی سەرۆکایەتی هەرێم، لە دیدارەگە قونسوڵ گشتی ئیتالیا لە هەرێم کوردستان ئامادە بوی.