‏نێچیروان بارزانی و بالیۆز بەریتانیا گفتوگوکردن لەبان ئەوزەڵداین وە دەسمیەتی هەرێمی و ناودەوڵەتی

2025-10-13T14:36:01+00:00

‏شەفەق نیوزـ هەولێر

‏یەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان ارزانی، ئمڕوو دووشەممە، پیشوازیکرد لە بالیۆز بەریتانیا لە عراق ئێرڤان سدیق، لە کوبونەوەگە قسەکریا لەبان ئەوزەڵداین وە هاوکاری ناوەین بەریتانیا و هەریەکلە عراق و هەرێم کوردستان لە مژارە جیاوازەیل.

‏سەرۆک هەرێم کوردستان لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ "هەردوگ لا گفتوگوکردن لەبان بارودۆخ گشتی عراق و هەرێم، و پەیوەنی ناوەین هە،لێر و بەغدا، تەقەلا وەردەوامەیل ئەرا دروسکردن کابینەی نوو لە حکومەت هەرێم، وەرد ئامادەکاریەیل هەڵوژاردن ئایندەی ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق.

‏لە کوبوینەوەگە پەیوەنی وەرد وڵاتەیل هاوسا و ناوچەگە خریاروی و وەرد کۆتا سەردانەگەی سەرۆک هەرێم ئەرا تورکیا، و کۆتا پیشهاتەیل پرۆسەی ئاشتی لەورا.

‏بالیۆز بەریتانیا  دەسخوەشی خوەی نیشاندا ئەرا تەقەلای بارزانی لە دوارە وازکردن گەشتەیل ئاسمانی ناوەین تورکیا و سلێمانی، هەمیش بارودۆخ تایوەت وە کورد و پێکهاتەیل تەک لە سوریا، وەرد ئەوزەڵکردن بارودۆخ لە خوەرهەڵات ناوڕاس وە گشتی، تەوەر ترەک بوی لە گفتوگویەیل، وە ئامادەبوین بالیۆز گشتی بەریتانیا لە هەرێم کوردستان.

