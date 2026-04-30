نێچیروان بارزانی و ئال نهەیان لە "ئەبوو زەبی": سەقامگیری ناوچەگە هەوەجەی گرنگە ئەرا تونکردن هاوکارییە هاوبەشەیل
شەفەق نیوز - ئەبوو زەبی
سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد سەرۆک دەوڵەت ئیمارات عەرەبی یەکگرتوو محەمەد بن زايد ئال نهەیان، لە "ئەبوو زەبی"ی پایتەخت گردەو بوین.
سەرۆک نێچیروان بارزانی لە پۆستیگ لە تووڕ کۆمەڵایەتی "ئێکس" نویسانیە، وەگەد ئال نهیان باس لە پەیوەندییەیل ناوەن عراق و هەرێم کوردستان وەگەرد ئیمارات عەرەبی یەکگرتوو کردیە، بیجگە لە ئاڵشتکردن هویروڕا لەبان کاریگەرییەیل ئەوزەڵکردن ناوچەییەیل.
وتیش، ئەو و سەرۆک ئیمارات دووپاتکردن لەبان گرنگی تونکردن هاوکارییەیل ئەرا چەسپانن سەقامگیری و ئاسایش لە گشت ناوچەگە.
جی باسە سەرۆک هەرێم دویەکە چوارشەممە، رەسیە "ئەبوو زەبی" لە سەردانیگ فەرمی ئەرا دیدار وەرپرسەیل لە ئیماران و گفتوگوکردن وەگەردیان لەبان چەندین دۆسیە لەناوی ئەوزەڵکردنەیل خێرا کە ناوچەگە وەخوەی دوینێد و دۆسیەیل ئاسایش وزە.