‏نێچیروان بارزانی و ئال نهەیان لە "ئەبوو زەبی": سەقامگیری ناوچەگە هەوەجەی گرنگە ئەرا تونکردن هاوکارییە هاوبەشەیل

شەفەق نیوز

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد سەرۆک دەوڵەت ئیمارات عەرەبی یەکگرتوو محەمەد بن زايد ئال نهەیان، لە "ئەبوو زەبی"ی پایتەخت گردەو بوین.

‏سەرۆک نێچیروان بارزانی لە پۆستیگ لە تووڕ کۆمەڵایەتی "ئێکس" نویسانیە، وەگەد ئال نهیان باس لە پەیوەندییەیل ناوەن عراق و هەرێم کوردستان وەگەرد ئیمارات عەرەبی یەکگرتوو کردیە، بیجگە لە ئاڵشتکردن هویروڕا لەبان کاریگەرییەیل ئەوزەڵکردن ناوچەییەیل.

‏وتیش، ئەو و سەرۆک ئیمارات دووپاتکردن لەبان گرنگی تونکردن هاوکارییەیل ئەرا چەسپانن سەقامگیری و ئاسایش لە گشت ناوچەگە.

‏جی باسە سەرۆک هەرێم دویەکە چوارشەممە، رەسیە "ئەبوو زەبی" لە سەردانیگ فەرمی ئەرا دیدار وەرپرسەیل لە ئیماران و گفتوگوکردن وەگەردیان لەبان چەندین دۆسیە لەناوی ئەوزەڵکردنەیل خێرا کە ناوچەگە وەخوەی دوینێد و دۆسیەیل ئاسایش وزە.

