‏نێچیروان بارزانی و ئال نهەیان لە "ئەبوو زەبی": سەقامگیری ناوچەگە هەوەجەی گرنگە ئەرا تونکردن هاوکارییە هاوبەشەیل

2026-04-30T09:08:49+00:00

شەفەق نیوز - ئەبوو زەبی

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد سەرۆک دەوڵەت ئیمارات عەرەبی یەکگرتوو محەمەد بن زايد ئال نهەیان، لە "ئەبوو زەبی"ی پایتەخت گردەو بوین.

‏سەرۆک نێچیروان بارزانی لە پۆستیگ لە تووڕ کۆمەڵایەتی "ئێکس" نویسانیە، وەگەد ئال نهیان باس لە پەیوەندییەیل ناوەن  عراق و هەرێم کوردستان وەگەرد ئیمارات عەرەبی یەکگرتوو کردیە، بیجگە لە ئاڵشتکردن هویروڕا لەبان  کاریگەرییەیل ئەوزەڵکردن ناوچەییەیل.

‏وتیش،  ئەو و سەرۆک ئیمارات دووپاتکردن لەبان  گرنگی تونکردن هاوکارییەیل ئەرا چەسپانن سەقامگیری و ئاسایش لە گشت ناوچەگە.

‏جی باسە سەرۆک هەرێم دویەکە چوارشەممە، رەسیە "ئەبوو زەبی" لە سەردانیگ فەرمی ئەرا دیدار وەرپرسەیل لە ئیماران و گفتوگوکردن وەگەردیان لەبان چەندین دۆسیە لەناوی ئەوزەڵکردنەیل خێرا  کە ناوچەگە وەخوەی دوینێد و دۆسیەیل ئاسایش وزە.

