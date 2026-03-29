نێچیروان بارزانی و ئال نهەیان دووپات کەن لە گرنگی کوتاییهاوردن وە جەنگ لە ناوچەگە

نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، پەیوەندییگ تەلەفۆنی لە محمد بن زاید ئال نهەیان، سەرۆک دەوڵەت ئیمارات وەرگرد.

ئال نهەیان رکداری و شەرمەزاری تون خوەی وەرانوەر پەلامار فڕۆکەیل بیفڕۆکەوان نیشان دا، کە دویەکە ماڵ سەرۆک نێچیروان بارزانی لە پارێزگای دهۆک کردە ئامانج، و دووپات لە پشتیوانی وەردەوام وڵاتەگەی ئەرا عراق و هەرێم کوردستان لە مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی دووارە کردەو.

لەلای خوەییشەو، نێچیروان بارزانی سوپاس و پیزانین خوەی ئەرا پەیوەندییەگەی ئال نهەیان نیشان دا، و ئەو پشتیوانی و وەسیان وەرد وەردەوامە نرخدار کرد کە دەوڵەت ئیمارات پێشکەش وە هەرێم کوردستان و عراق کەێد.

لە تەوەریگ ترەک لە پەیوەندییەگە، هەردوگ لایەنەگە باس لە دویاترین پەرەسەنینەیل رەوش ناوچەگە و دەرئەنجامەیل جەنگ کردن، کە هەردوگ لایەن دووپات لە گرنگی زیایکردن تەقەلایەیل ئەرا کوتاییهاوردن وە جەنگەگە و قایمکردن ئاسایش و ئارامی کردن، وەپەی بەیاننامەیگ کە لە سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان دەرچگە.

رویداو پەلاماردان ماڵ سەرۆک هەرێم کوردستان لە پارێزگای دهۆک وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان، دویەکە شەممە، شەپوولیگ فراوان لە شەرمەزارکردن لەلایەن هیزەیل سیاسی و کەسایەتییە فەرمی و ناودەوڵەتییەیلەو دروس کرد، ک پەلامارەگە وە پەرەسەنینیگ رخدار و دەسدرویژییگ رەتکریاگ دادە قەڵەم، وەگەرد داواکاریەیل زویوەزوی ئەرا ئاشکراکردن لایەنە جیوەجیکارەیل و پرسیارکردن لەلیان و نواگیریکردن دووارەبوین ئی جویرە پەلامارەیلە.