‏نێچیروان بارزانی و ئەیاد عەلاوی باس لەبان دروسکردن حکومەت فیدراڵی کەن

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی و سەرۆک بزوتنەوەی وەفاق نیشتیمانی عراقی، ئەیاد عەلاوی، ئمڕوو دووشەممە، گفتوگوکردن لەبان گامەل پێکهاودن حکومەت.

‏لە بەیاننامەی سەرۆکایەیتی هەرێم کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، بارزانی پیشوازی لە عەلاوی و شاندەگەی یاوەری کرد و لە دیدارەگە لە دۆخ سیاسی عراق و هەرێم کوردستان، بیجگە لە ئەنجامەیل هەڵوژاردنەیل ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق، گفتوگو کریا.

‏هەیش هویڕوڕا ئاڵشتکریا لەبان گفتوگو ناوەین لایەنەیل سیاسی و گامەیل پەیوەنیدار وە دروسکردن حکومەت فیدڕاڵی ئایندە لە عراق.

