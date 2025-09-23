نێچیروان بارزانی: پەیونیەیل ژاپۆن وەرد عراق خاوەن گرنگی هاوباشە

شەفەق نیوز ـ هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە چەویکەفتە ئەکیرا ئیندۆ بایلۆز ژاپۆن لە عراق.‌‌

لە بەیاننامەیگ سەرۆکایەتی هەرێم هاتییە، لە دیدارەگە قسەکریا لەبان پەیوەنیەیل ژاپۆن وەرد عراق و هەرێم کوردستان، بارودۆخ گشتی لە عراق و پەیوەنی ناوەین هەولێر و بەغدا، وەرد ئامادەکاریەل هەڵوژاردن ئایندە ئەرا ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق.

لە بەیاننامەگە هاتیە، هەردوگ لا دووپاتکردن لە بان پەیوەنیەیل یابان وەرد عراق و کوردستان وە شوین بایەخ و گرنگ لەقەم دارێ دووپاتکردن لەبان هەوەجەککردن ئەوزەڵکردن مژارەیل هاوکاری هاوبەش و فراوانکردنیان.

دیاریکرد ، هەردووگ لا ئامادەیی و چالاکی کۆمپانیا ژاپۆنیەل لەی مژارە وە گرنگ دانانێ، و دووپاتکردن بان ئەو مژارەیلە ژاپۆن توەنێد بەرهەمهێنان لەناوی بکەێد، هەمیش سەرۆک نێچیروان بارزانی دەسخوەشی و رێزی ئەرا پاڵپشتی ژاپۆن دووپاتکرد ئەرا ئەو رۆل گرنگ و چالاکی کۆمپانیایەیلی لە هەرێم و عراق.

هەمیش گفتوگوکردن لەبان دویا ئەوزەڵکردنەیل خوەرهەڵات ناوڕاس و کاریگەری وەبان عراق و ناوچەتە.