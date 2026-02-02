‏نێچیروان بارزانی وسامەرایی گفتوگو لەبان ئەوزەڵکردنەیل سیاسی کەن

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو یەکشەممە، وەرد سەرۆک بەرەی عەزم موسەنا امەرایی گفتوگوکرد لەبان کۆتا ئەوزەڵکردنەیل بارودۆخ سیاسی و هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار و پێکهاوردن حکومەت نوویگ.

‏نوسینگەی بارزانی لەبەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "لە دیدارەگە گفتوگو لەبان بارودۆخ سیاسی عراق و ناوچەگە کریا و خستنەروی کۆتا گامەیل پرۆسەی سیاسی پەیوەنیدار وە سەرۆک کۆمار و پێکهاوردن حکومەتیگ فیدڕاڵی نوو".

‏هەردووگ لا دووپاتکردن لەبان "گرنگی وەردەوامی گفتوگو لەناوەین لایەنەیل سیاسی و هەماهەنگی هاوبەش، وە ئامانج رەسینە لەەکفامستن ئەرارەدکردن ئاڵنکاریەیل و پاراستن بیوەیی وڵات".

‏