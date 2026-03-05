‏نێچیروان بارزانی: هەرێم کوردستان نیەودە بەشیگ لە جەنگ و وەردەوەردەیگ سەربازی

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپاتکرد هەرێم پابەند بوود وە سیاسەت دویرەوکەفتن جەنگەیل چەکداری، هەمیش دووپاتکرد کوردستان نیەودە بەشیگ لە ئەوزەڵکردن سەربازی لە ناوچەگە.

یەیش لە بەیاننامەیگ فەرمی هات کە بارزانی وەبوونەی 35هەمین ساڵیاد راپەڕینە مەزنەگەی ئادار 1991 بڵاویکرد، کە جویلیانیگ جەماوەری دژ وە رژێم بەعس دەسوەپیکرد و بویە خاڵیگ وەرخودان جەماوەری لە مێژوو هاوچەرخ کورد.

‏سەرۆک بارزانی لە ەیاننامەگەی وت: " ئێ راپەڕینە پیرۆزە وەرچەرخانیگ مێژوویی و جواویگ یەکلاکەرە گەل کوردستان بوی ئەرا رەدکردن ستەم و دیکتاتۆری و گامنان وەرەو ئازادی و شکۆمەنی."

‏وتیش؛ ئی یادە لە وەختیگە ناوچەگە وە بارودۆخیگ ئاڵۆز و هەستیار رەدبوود وتیش؛ "ئەوزەڵکردن گرژییەیل و لێکەفتەیل نەرێنیی ململانەیل، وەرپرسیارەتی گەپیگ خەێدە بان شان گشتمان ئەرا پاراستن ئاسایش و سەقامگیری هەرێم کوردستان".

‏نێچیروان بارزانی دووپاتکرد "هەرێم کوردستان مینێد هەمیشە جویر فاکتەریگ سەرەکی مینێد ئەرا ئاشتی و ئارامی، نیەودە بەشیگ لە جەنگ و ئەوزەڵکردن سەربازی زەرد وە ژیان و ئاسایش مەردم بڕەسنێد".

‏وتیش، "پاراستن قەوارەی هەرێم کوردستان و دەسکەفتەیل دەستووری تەنیا وە یەکرزی و تەبایی هەسکردن وە هاز و لایەنە سیاسییەیل و پێکهاتەیل کوردستان وەرپرسیارەتی نیشتمانیی هاوبەش تێرنەدی".

‏ داریاریکرد، هەرێم کوردستان لە ساڵ 1991 لە دژ رژێم سەدام حسێن راپەڕین کرد کە وە مدوویەو بڕیگ فرە دانشتگەیل واینە و ئاوارەی وڵاتەیل بوین و بوینە پەنابەر لە ناوچە سنووریەیل وەرد ئیران و تورکیا.

