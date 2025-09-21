نێچیروان بارزانی: هەرێم کوردستان نواگیری لە قسەی زبر و کینە و هەر تەقەلایگ ئەرا شیوانن وەیەکەوژیان کەێد

شەفەق نيوز - هەولێر

سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو یەکشەممە، پیرۆزبایی لە زانایەیل ئاین ئیسلامی لە کوردستان کرد وەبوونەی یاد 55 ساڵەی دامەزراننیان، دووپاتکرد هەرێم وەردەوام بوود لە بەرەنگاربوین قسەی رق و کینە و هەر تەقەڵایگ ئەرا تێکداین پێکەوەژیان.

سەرۆک نێچیروان بارزانی لە بروسکیگ وت: "یەکێتی زانایەیل ئاین ئیسلامی جویر ئەوەگ له‌ سه‌رده‌م شۆڕش خه‌بات كردنه‌ و قوربانی دایه‌، له‌ سه‌رده‌م ئازاديیش ئاماده‌يى و ڕۆڵ وەرچەویگ دیرێد لە قویڵکردن كولتوور پێكه‌وه‌ژيان و يه‌كترقبووڵكردن و لێبورده‌يى، هەمیش له‌ به‌ره‌نگاربوین و نەهیشتن هۆیر تونڕەوی و ده‌مارگيرى و بره‌ودان وه‌ گيان نيشتمانپه‌روه‌رى و ئاشتيى كۆمه‌ڵايه‌تى.

وتیش " دووپاتکەیمن هەرێم کوردستان بی جياوازى ئەرا هه‌ميشه‌ وه‌ نيشتمان پێكه‌وه‌ژيان ئەرا گشت پێكهاته‌ ئايينى و نه‌ته‌وه‌يييه‌یل مینێد و وە گشت جویریگ رویوەڕوی قسەی ڕق و هه‌ر تەقەڵایگ ئەرا تێكداین كولتوور پێكه‌وه‌ژيان بوینەو.