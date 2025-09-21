نێچیروان بارزانی: هەرێم کوردستان نواگیری لە قسەی زبر و کینە و هەر تەقەلایگ ئەرا شیوانن وەیەکەوژیان کەێد

نێچیروان بارزانی: هەرێم کوردستان نواگیری لە قسەی زبر و کینە و هەر تەقەلایگ ئەرا شیوانن وەیەکەوژیان کەێد
2025-09-21T09:32:41+00:00

شەفەق نيوز - هەولێر 

سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو یەکشەممە،  پیرۆزبایی لە زانایەیل ئاین ئیسلامی لە کوردستان کرد وەبوونەی یاد 55 ساڵەی دامەزراننیان، دووپاتکرد هەرێم  وەردەوام بوود لە بەرەنگاربوین قسەی رق و کینە و هەر تەقەڵایگ ئەرا  تێکداین پێکەوەژیان.

سەرۆک نێچیروان بارزانی لە بروسکیگ وت: "یەکێتی زانایەیل ئاین ئیسلامی جویر ئەوەگ  له‌ سه‌رده‌م شۆڕش خه‌بات كردنه‌ و قوربانی  دایه‌، له‌ سه‌رده‌م ئازاديیش ئاماده‌يى و ڕۆڵ وەرچەویگ دیرێد  لە قویڵکردن كولتوور پێكه‌وه‌ژيان و يه‌كترقبووڵكردن و لێبورده‌يى، هەمیش له‌ به‌ره‌نگاربوین و نەهیشتن هۆیر تونڕەوی و ده‌مارگيرى و بره‌ودان وه‌ گيان نيشتمانپه‌روه‌رى و ئاشتيى كۆمه‌ڵايه‌تى.

وتیش " دووپاتکەیمن هەرێم کوردستان  بی جياوازى ئەرا هه‌ميشه‌ وه‌ نيشتمان پێكه‌وه‌ژيان ئەرا گشت پێكهاته‌ ئايينى و نه‌ته‌وه‌يييه‌یل مینێد و وە گشت جویریگ رویوەڕوی قسەی   ڕق و هه‌ر تەقەڵایگ ئەرا   تێكداین كولتوور پێكه‌وه‌ژيان بوینەو.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon