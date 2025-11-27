نێچیروان بارزانی نەفرەت لە پەلامار وەبان کێڵگەی کۆرمۆر کەێد و داوا لە بەغداد کەێد ریکارەیل نواگیریکردن دووارەوبوینی جیوەجی بکەێد

شەفق نيوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، وەزبری شەرمەزار ئەو پەلامار تیرۆریە کرد کە دویەشەو کێڵگەی گاز کۆرمۆر لە پارێزگای سلێمانی کردە ئامانج.

سەرۆک نێچیروان بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی پەلامارە ژیرخان ئابووری و خزمەتگوزارییەیل گشتی لە عراق و هەرێم کوردستان کەێدە ئامانج، و هەڕەشەی راستەوخۆ وەبان ئاسایش و ئارامی وڵات دروس کەێد.

دووپاتیش کرد کە ئەرک حکومەت فیدراڵی عراقە و دامەزراوەیل ئەمنی پەیوەندیدار رەنج راسگانی بیەن لە نزیکترین وەخت و ریکارەیل خوازیاگ و کارا جیوەجی بکەن ئەرا لێکۆڵینەوە لەی تاوانە و سزادان تاوانکارەیلی، و نواگیریکردن لە دووارەوبوینی.

دویەشەو، کێڵگەی گاز کۆرمۆر لە قەزای چەمچەماڵ کەفتە وەر پەلاماریگ وە درۆن کە بویە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو یەکیگ لە کێڵگەیل، وەبی توومارکردن زەخمداری کەسیگ، و زەرەد دارایی لەلی بویەو.

رویداوەگە بویە مدوو وسیان کلکردن گاز ئەرا ویستگەیل کارەبا، وەقسەی وەزارەتەیل سامانەیل سروشتی و کارەبا لە هەرێم کوردستان.