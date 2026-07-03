نێچیروان بارزانی شەرمەزار تەقینەوەگەی دیمەشق کەێد و دووپات لە هاوسووزیی وەگەرد سووریا حکومەت و گەل کەێد

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو جمعە، شەرمەزار ئەو پەلامارە کرد کە دۊکە پەنجشەممە قاوەخانەیگ میللی لە دیمەشق پایتەخت سووریا کردە ئامانج، کە بۊە هوکار کوشیان و زەخمداربۊن شمارەیگ لە کەسەیل، و دووپات لە هاوسووزی هەرێم کوردستان وەگەرد سووریا حکومەت و گەل کرد.

نێچیروان بارزانی سەرۆک لە پۆستیگ لەبان سەکوو "ئێکس" وت: "وە تونی نەفرەت لەو کارە تیرۆریستییە کەیمن کە دۊکە مەدەنییە بیتاوانەیل لە دیمەشق کردە ئامانج، و پرسە و سەرەخۆشی راسگانی پیشکەش وە کەسوکار قوربانییەیل کەیمن، و ئومید خاسەوبۊن زویوەزوی ئەرا زەخمدارەیل خوازیمن".

سەرۆک هەرێم کوردستان هەمیش وت: "دووپات لە هاوسووزی تەواومان وەگەرد حکومەت سووریا و گەلەگەی کەیمن، و پاڵپشتیمان ئەرا هەر چشتیگ کە ئاسایش و ئارامی سووریا هازدارەو بکەێد و مقیەتی بیوەیی هاووڵاتییەیلی بکەێد".