نێچیروان بارزانی: کۆنفرانس زانستی لەباوەت جینۆساید ئێزیدییەیل گامیگ گرنگە ئەرا بەڵگەکردن نەهامەتیەگە لە ئاست جیهانی

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، دووپات کرد کە سازین کۆنفرانس زانستی لەباوەت جینۆساید ئێزیدییەیل کاریگ فرە گرنگە، وتیش: ئەو توێژینەوەیلە کە ئەوەسا نمایش کریەن سەرچەوەیلیگ گرنگن لە بانان ئەرا بەڵگەکردن جینۆساید لە گشت رەهەندیگ.

ئمڕوو دووشەممە، لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، دەسکریا وە کارەیل کۆنفرانسەگە، وە ئامادەبوین پسپۆڕەیل لە جویراجویر شوینەیل جیهان ئەرا پیشکەشکردن توێژینەوەیلیان لەبان ئەو کارەساتە.

نێچیروان بارزانی لە وتار دەسکردن وە کۆنفرانسەگە وت: سازین کۆنفرانس زانستی ئەکادیمیایی لەبان جینۆساید ئێزیدییەیل کاریگ فرە گرنگە، کە پسپۆڕەیل لە جویراجویر ناوچەیل جیهان توێژینەوەیل خوەیان لەبان ئی باوەتە پیشکەش کەن، وتیش: ئەوەیش رۆڵیگ گرنگ رانێد لە بەڵگەکردن جینۆساید و کاریگەرییەیلی، و لە بانان بوونە سەرچەوەیل گرنگیگ لە گشت رەهەندەیل.

بارزانی وتیش: ئی کۆنفرانسە ژان ئێزدیەیل کەێدە زانست و ژیانیان کەێدە یایگردن، و دەسمیەتی دەێد لە دانوەپیدانان وەی جینۆسایدە و سزادان تاوانکارەیلی.

دیاری کرد کە لە 3ی ئاب 2014 ریخریاگ داعش تەقەلا دا پیکاتەیگ رەسەن لە هەرێم کوردستان و عراق بسڕێدەو، و کەلتوور وەیەکەوژیان لای وڵاتە نەیلێد، کە پیاوەیل کوشت و ژنەیل کۆیلە کرد، و و زوورکاری ئاین مناڵەیل ئاڵشت کرد، و هوکارەیان لەبان کارەیل خوەیکوشتن و تیرۆر کرد.

بارزانی وتیش: پەرستگا و شوینەیل ئێزدیەیل مافانە وەر ویرانکاری، دووپات کرد کە ئی جینۆسایدە رویداویگ نییە کە رفوو بوی، وەلێ زەخمیگ وازە و موهر شەرماییە لە میژوو مرۆیی، و هەر رزگاربوییگ ئێزدی و هەر مناڵیگ باوانی نەمەنیە، شایەتن لەبان ئی کارەساتە.