نێچیروان بارزانی: مووچەیل هەرێم كوردستان "شایستەس" جۊر ئەو عراقییەیل و پەیوەندیمان وەگەرد حەلبووسی بەرهەمدارە

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد لە گرنگی خەرجکردن مووچەیل فەرمانبەرەیل و کارمەنەیل لە کەرت گشتی لە هەرێم کوردستان، جویر هاوشیوەیلیان لەو ناوچە و شارەیل عراق.

یەیش لە لێدوانیگ هات کە ئەرا رووژنامەنووسەیل پیشکەش کرد دۊای دیداری وەگەرد قەیس خەزعەلی ئەمیندار گشتی بزووتنەوەی "عەسائیب ئەهل حەق" لە رووژ دۊەم لە سەردانەگەی کە ئەنجامی دەێد ئەرا بەغدای پایەتەخت.

لە لێدوانەگەی وت: لە ماف هاووڵاتییەیل لە هەرێم کوردستانە وەدەسهاوردن مووچە مانگانەیلیان جۊر ئەو عراقییەیل، دووپاتیش کرد کە ئی کارە لەناو لەپیشینەیل ئەو سەردانەسە کە ئەنجامی دەێد ئەرا بەغداد.

لەبارەی دیداری وەگەرد محمد حەلبووسی سەرۆک پارت "تەقەدووم" دۊای ئاڵووزبوین پەیوەندییەیل لەناوەین خوەی و پارت دیموکرات كوردستان، سەرۆک هەرێم کوردستان و جیگر یەکەم سەرۆک پارت دیموکرات وت: وەگەرد حەلبووسی رێک کەفتیمن لەبان وازکردن لاپەڕەی نوویگ، و دیدارمان وەگەردی فرە بەرهەمدار بوی، و مکیسی کردیمن ئەرا سەردان هەرێم كوردستان، دیاری کرد کە دیدارەگە تەنیا ئەو نەوی، بەڵکم ئەنجومەن سیاسی ئەرا هیزە سوننییەیل لە عراق لەخوەی گرد.

لەلای خوەیەو، قەیس خەزعەلی باس سەردان سەرۆک نێچیروان بارزانی کرد وە ئەوە کە فرە "گرنگە"، و نشاندانە لە نیاز خاس پارت دیموکرات كوردستان ئەرا بەشداریکردن لە حکومەت عراقی هاتگ.

وتیش: سەرۆک نێچیروان بارزانی رۆڵیگ ئەرێنی لە پرۆسەی سیاسی رانێد بەێد، و هەمیشە سەرکەفێد لە پەیاکردن خاڵەیل نزیکەوبوین لەناوەین هەولێر و بەغداد.