نێچیروان بارزانی لە 64ـەمین ساڵیاد دامەزرانن یەکێتی مامووستایەیل کوردستان دووپات کەێد لە پشتگیری تەواوی ئەرا داواکارییەیل رەوایان

2026-05-15T08:20:33+00:00

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو جومعە، پیرووزبایی لە سکرتاریەت یەکێتی مامۆستایەیل کوردستان کرد وەبوونەی 64ـەمین ساڵیاد دامەزرانن یەکێتییەگە، وە ئارەزوو سەرکەفتن ئەرایان و وەردەوامبوین لە جیوەجیکردن پەیامە پیرووزەگەیان.

سەرۆک نێچیروان بارزانی لە بەیاننامەیگ وە ئی بوونەو وت: مامووستایەیل کوردستان هەمیشە چەسپاننە کە ئەوان تەنیا مامووستا نین، بەڵکم پەروەردەکارەیلیگ دڵسووز و پیشەنگن لە مقیەتیکردن ناسنامە و زوان و بەها باڵایەیل ئەرا گەلەگەمان، چۊنکە لە قۆناغەیل شۆڕش و خەبات سەنگەریگ بوین ئەرا هوشیاری، و لە رووژە سەختەیل دۊای ئازادکردن، و وە دڵسووزی و خوەیڕاگرییان، نەیشتن پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن بووسێد.

  وتیش: مامووستایەیل پایەی بنەڕەتیین ئەرا هەر ئاڵشتکاری و وەرەونواچگنیگ لەناو کۆمەڵگا، وە دووپاتکردن ئەوە کە گەشەپیدان توانایەیل مامووستایەیل و بەرهەمهاوردن راسگانیە لە بانان نەوەیلمان، لەوەر یە، جاریگ ترەک دووپات لەبان پشتگیری تەواوم کەم ئەرا داواکارییە رەوایەیلیان و دابینکردن ژیان و گوزەرانیگ شایستە ئەرا مامووستایەیل کە بگونجێد وەگەرد ئەرک و پێگە و تەقەلایان.

