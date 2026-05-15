نێچیروان بارزانی لە 64ـەمین ساڵیاد دامەزرانن یەکێتی مامووستایەیل کوردستان دووپات کەێد لە پشتگیری تەواوی ئەرا داواکارییەیل رەوایان

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو جومعە، پیرووزبایی لە سکرتاریەت یەکێتی مامۆستایەیل کوردستان کرد وەبوونەی 64ـەمین ساڵیاد دامەزرانن یەکێتییەگە، وە ئارەزوو سەرکەفتن ئەرایان و وەردەوامبوین لە جیوەجیکردن پەیامە پیرووزەگەیان.

سەرۆک نێچیروان بارزانی لە بەیاننامەیگ وە ئی بوونەو وت: مامووستایەیل کوردستان هەمیشە چەسپاننە کە ئەوان تەنیا مامووستا نین، بەڵکم پەروەردەکارەیلیگ دڵسووز و پیشەنگن لە مقیەتیکردن ناسنامە و زوان و بەها باڵایەیل ئەرا گەلەگەمان، چۊنکە لە قۆناغەیل شۆڕش و خەبات سەنگەریگ بوین ئەرا هوشیاری، و لە رووژە سەختەیل دۊای ئازادکردن، و وە دڵسووزی و خوەیڕاگرییان، نەیشتن پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن بووسێد.

وتیش: مامووستایەیل پایەی بنەڕەتیین ئەرا هەر ئاڵشتکاری و وەرەونواچگنیگ لەناو کۆمەڵگا، وە دووپاتکردن ئەوە کە گەشەپیدان توانایەیل مامووستایەیل و بەرهەمهاوردن راسگانیە لە بانان نەوەیلمان، لەوەر یە، جاریگ ترەک دووپات لەبان پشتگیری تەواوم کەم ئەرا داواکارییە رەوایەیلیان و دابینکردن ژیان و گوزەرانیگ شایستە ئەرا مامووستایەیل کە بگونجێد وەگەرد ئەرک و پێگە و تەقەلایان.