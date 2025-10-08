نێچیروان بارزانی: لە وەرانوەر پەلامارەیل "درۆنەیل" بیدەنگ نیەویمن و چەکەیل کۆنترۆل نەکریاگ هەڕەشە لە عراق دەن نەک "تەشرین"

شەفەق نیوز ـ هەولێر

سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو چوارشەممە، دووپاتکرد هەرێم بیدەنگ بیباک نیەمینێد وەرانوەر وە پەلامارەیل درۆنەیل کە گرێدێ وە ئامانج، هووشداریدا لە خوەنیشاندانەیل تەشرینەو هەڕەشەی راستەقینە لە وەبان عراق نییە، بەڵکم هێزەیل خاوەن چەک لە دەیشت چوارچمگ وڵاتن.

بارزانی لە دانیشتن کۆڕبەند خوەرهەڵات ناوڕاس (میری) کە لە شار هەولێر سازکریا و پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی راگەیان، "هنای هەرێم کوردستان وە درۆن پەلاماردان و کێڵگە نەفتیەیل و فرۆکەخانەی هەولێر وە ئامانج گردن، یەک پرسیارم بوی: چ وەلیفەتیگ داشت ئێ پەلامارەیلە؟ عراق چ کە وەدەسیکەفت؟".

وتیش: "ئیمە ئوشیمن رخداری راستەقینە وەبان عراق و ئەو هێزەیلە دەیشت چوارچمگ یاسا هەس، و داواکەیمن ئێ هێزەیلە لە چوارچمگ یاسا و لەژیر فەرمان فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەیل بوون، ئیە داواکاری ئیمەس لە هەرێم کوردستان".

وتیش، "ئەوەگ لە هەرێم کوردستان بوی گورزیگ بوی لە گشت عراق، و کەموکوڵی فرە گەپیگ بوی وەلایەن بەغدا لە جواوداین ئێ هێزەیلە، بەغدا خاس زانێد کی ئێ پەلامارەیلە ئەنجامدا".

سەرۆک هەرێم دووپاتکرد "ئێ پەلامارەیلە هەڕەشە نیە تەنیا وەبان عراق، بەڵکم هەڕەشەس وەبان سەروەری عراق، هنای چیمن ئەرا بەغدا، قسەوەبان سەروەری عراق کەن، باوجی رەسێدە ئێ دۆسیە، بارودۆخەگە وەشیوەی فرە سروشتیگ وەرگرن کە هێزیگ چەکدار باد و پەلامار هەرێم کوردستان بدەێد".

وتیش؛" فرۆکەیل بیفرۆکەوان بوینەسە قەیران گەپیگ، هنای ئەو لایەنەیلە ئێ فرۆکەیلە وەکارتیارن وەلایەن دەوڵەت عراقی پویل وەپیان درێد و ەلامار هەرێم کوردستان دەن، بایەت ئیە بوەسنیەێد".

دووپاتکرد "سروشتیە هەرێم کوردستان جواو ئەو پەلامارەیلە بەێد، باوجی بایەت لە چوارچمگ یاسا و لەژیر فەرماندەیی فەرماندەی هێزە چەکدارەیل بوود" دووپاتکرد "ئێ دۆخە وەردەوام نیەود وە ئەوەگ هەرێم کوردستان وەرانوەر ئێ پەلامارەیلە ناچالاک بمینێد".

هەمیش بارزانی لە دیدارەگە باس لەو پرسەکرد و وت، "دروشمەیل مانگ تەشرین ناڕاس بوین، ئەو دروشمەیلە ئاڵشتکاری وروژانن ناراستەقینە بوین، هەر وەی مدوو شکست هاوردن؟ وتن ئیمە رمنن، چە رمنن؟ ئێ رماننە گیچەڵ دروسکەێد هنای باس لەو حیزبەیلە کرێ گشت حیزبیگ لایەنگرەیلیگ دیرێد وەیجویرە یا وەو جویرە وەرگیری لەلی کەن".

لە درویژەی قسەیلی وت: باوجی ئەگەر بتوان دۆخ عراق خاسەوبکەن، من لەو باوەڕەم لەبان پایەی هەڵەیگ دەسوەپی کردیە، رخداری لەبان عراق نییە کە نەوەی نوویگ بچێدە ناو سیاسەتەو، بەڵکم رخداری راسی ئەو هێزەس کە لە دەێشت چوارچمگ وڵات خاوەن چەکە".

سەرۆک هەرێم کوردستان لە کۆتایی وتیش: " نە تەشرین و نە هێز ترەک رخدار نین وەبان عراق.