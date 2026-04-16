‏نێچیروان بارزانی لە ٣٩ەمین ساڵیاد بۆردومان کیمیایی: تاوانیگ وەحشیانە لە دژ کوردستان

شەفەق نیوز - هەولێر

‏نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، بۆردومانکردن ناوچە کوردییەیل وە چەک کیمیایی لە لایەن رژێم بەعس وەرین وە "تاوان وەحشیانە" لە دژ کوردستان ناو برد، لە هەمان وەخت مەسرور بارزانی سەرۆک وەزیران هەرێم داوا کرد بایەدە قەرەبوو بنەماڵەی قوربانییەیل ئەنفال بکریەێد.

‏سەرۆک هەرێم لە بەیاننامەیگ ک ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز رسییە، وت: "ئمڕوو یاد 39 ساڵەی بۆردومان کیمیایی بالیسان و شێخ وەسانان و دۆڵ خۆشناوەتی کەیمنەو، ئەو تاوان گەورە کە رژێم وەرین عراق لە ساڵ 1987 ئەنجامی دا، بویە سەرەتای تاوانەیل بۆردومان کیمیایی وەحشیانە کە لە دژ مەدەنییەیل و خاک و سروشت جوان کوردستان ئەنجام دریان".

‏وتیش: "لەو یادە خەمناکە، سەر رێز و نەوازش ئەرا گیان پاک شەهیدەیل هەمیشە زینگ چەمنیمنەو، و سڵاو ئەرا بنەماڵەیل سەربەرز و قوربانییەیل ئەو کارەساتە".

‏بارزانی دووپات کرد "بالیسان و شێخ وەسانان و دۆڵ خۆشناوەتی، هەمیشە مەڵبەن نیشتمانپەروەری و پشتیوانی شۆڕش و پێشمەرگە بوینە، و هەر یەیش بویە مدوو ئەوەگ بکریەنە ئامانج ئەو شاڵاوە سیا، باوجی گەل کوردستان خۆڕاگر مەن و فەنا بویە بەش تاوانبارەیل".

‏لە کۆتایی وتیش: "سڵاو ئەرا گیان پاک شەهیدەیل خۆشناوەتی و گشت شەهیدەیل کوردستان".

‏لە لای خوەیەوە، مەسرور بارزانی سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان لە نوسراویگ وت: "لە یاد 39 ساڵەی پەلامارەیل کیمیایی ئەرا بان بالیسان و شێخ وەسانان و دۆڵ خۆشناوەتی، یادی شەهیدەیل وە رێز و شکۆوە کەیمنەو، و فرە سوپاسگوزار خەبات و قوربانی گەل ئەو ناوچە تێکۆشەرەیمن".

‏بارزانی داواکاری خوەی ئەرا حکومەت فیدراڵی تازە کرد بایەدە قەرەبووی بنەماڵەی شەهیدەیل و قوربانییەیل ئەنفال بکریەێد.

‏جی باسە، رژێم بەعس وەرین لە 16 نیسان 1987 پەلامار وە چەک کیمیایی ئەرا بان ئاواییەیل بالیسان و شێخ وەسانان و دۆڵ خۆشناوەتی ئەنجام دا، بویە مدوو شەهیدبوین 263 کەس و زەخمداری زیاتر لە 620 کەس تر.

‏