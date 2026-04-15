نێچیروان بارزانی لە سەر ساڵ ئێزیدی: كوردستان هەمیشە نیشتمانیگ ئەرا وەیەکەوژیان و وەخشین مینێد

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، پیرووزبایی خوەی پیشکەش کرد وە بوونەی هاتن سەر ساڵ ئێزیدی، و ئومید خوازێد سەرەتایگ بوود ئەرا ساڵیگ پڕ لە "سەرکەفتن و ئاسایش".

سەرۆک هەرێم کوردستان لە بەیاننامەی پیرووزباییەگە ئەرا "خوەیشک و برایەیل" ئێزیدی دووارە دووپات کرد "هەرێم كوردستان جۊر ئەوەگ هەمیشە بویە، نیشتمانیگ ئەرا وەیەکەوژیان و وەخشین و قەبووڵکردن ئەوەکان لەناوەین گشت مینێد"، دووپاتش گرد کە "هەمیشە پاڵپشت و وەرگریکار لە ماف و داواکارییەیل رەوایان مینمین".

ئێزیدییەیل لە یەکەم چوارشەممەی نیسان (خوەرهەڵاتی) لە هەر ساڵیگ ئاهەنگ جەژن سەری ساڵ (سەرساڵ) کەن، کە رسوومەیل ئایینی و کەلەپووری فراوان لە ناوچەیل شنگال و بەعشیقە و بەحزانی و شێخان لە پارێزگای نەینەوا وەڕیەوە چوود، جویر راگەیاننیگ ئەرا دەسکردن ساڵ نوو وەپەی روزنامەی ئێزیدی.