نێچیروان بارزانی لە سلێمانیەو: کوردستان وەبان رەنگەیل بەشەو نیەکریەێد.. و ئیمە قەرزاریمن ئەرا سلێمانی

نێچیروان بارزانی جیگر سەرۆک پارت دیموکرات کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد کە کوردستان وەبی سلێمانی تەواوەو نیەوود، دووپاتیش لەبان یەکیەتی زەوی و ئاسمان ناوەین شارەیل هەرێم کرد، و لە خود وەختەگە سوپاس قویل حزبەگە لە خەڵک سلێمانی پیشکەش کرد، و کیغێی کرد کە ئەو وەختە هات تا خاسی و وەفادارییان بەیمنەو.

بارزانی لە وتاریگ لەناو گردەوبوین هەڵوژاردن پارت دیموکرات کوردستان لە پارێزگای سلێمانی، وە ئامادەبوین ئاژانس شەفەق نیوز وت: پارت دیموکرات کوردستان وەبی سلێمانی تەواو نیەوود، وتیش: ئاسمان سلێمانی بەشیگ رەنگینە لە ئاسمان کوردستان، و ئەگەر پاکی ئەو ئاسمانە کەمەو بوود، پاکی ئاسمان گشت کوردستان کەمەو بوود، کە ئاسمان و زەوی ئیمە یەک ناو دیرێد کە کوردستانە.

جیگر سەرۆک پارت دیموکرات کوردستان وتیش: جیاوازی و ناکۆکیەیل لەی ناوچە جی ئاسوودەیی حۆبەگە نییە، وەلێ جی نیگەرانی گەورەس ئەرا ئیمە، کە پارت دیموکرات کوردستان خوەی وە قەرزار سلێمانی زانێد، و جویر بەشیگ نازار لە کوردستان دوینێدەی.

بارزانی لە بەشیگ ترەک لە وتارەگەی وتیش: حزبەگە قەرزارە ئەرا سلێمانی، و ئەو وەختە هات کە ئی قەرز و خاسیە بەیمنە دەس خەڵکی، دیاری کرد کە پارتی رووژ دویای رووژ دووسیی و دڵسووزیی ئەرا سلێمانی زیایەو بوود، کە حزبەگە هن سلێمانیە، و سلێمانییش بەشیگ رەسەنە لە حزبەگە.

بارزانی وتیش: پەیوەندی ناوەین بنەماڵەی بارزان و سلێمانی ئەرا سەردەمیگ گلەو خوەێد کوینەترە لە دامەزریان خود پارتی، کە پەیوەندییگ میژوویە ریشەدارە، لە بنەمای رێز و خەبات هاوبەش نریاس، وتیش؛ فرە لە هەڵوێستەیل دژایەتی وەشیوەیگ پلانسازی وەدژ حزبەگە نریاس، وەلێ حزبەگە وە قسە وەڵام نەیا، بەڵکم وە کار و خەباتی ئەرا کوردستان و گەشەپیدان شارەیلی وەڵام دا.

لە قسەیلی وتیش: هەناێ جادەیگ لە هەڵەبجە یا زاخۆ دروس کریەێد ئیمە خوەشی ئەرای کەیمن چماێ گشتی یەک شوینە، و هەناێ مەکتەویگ لە سەید سادق یا هەریر بینا کریەێد هەر وەو شیوە خوەشی ئەرای کەیمن، دووپاتیش کرد کە نەبایەس ناوچەیگ سەوز بوود و ئەوەکە زەرد، وەلێ یەی ناوچە وەناو کوردستان بوود.

بارزانی لە کۆتایی وتیش: هەناێ ریخریاگ داعش پەلامار هیزەیل پیشمەرگە دا، نەپرسی کی سەوزە و خی زەردە، چوینکە ئیمە گشتی کوردیمن و وەرگری لە یەک کوردستان کەیمن.