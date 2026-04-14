نێچیروان بارزانی لە ساڵیاد ئەنفال: وەردەوام بویمن لە تەقەلا ئەرا ناسانن ناودەوڵەتی وە "جینۆساید" و قەرەبووکردن وەرپرسیاریەتی بەغدادە

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو سێشەممە، دووپاتکردنی لەبان وەردەوامبوین لە کارکردن ئەرا وەدیهاوردن دانپێدانانیگ ناودەوڵەتی وە ئۆپراسیۆنەیل ئەنفال جویر "تاوان جینۆساید" نووەو کرد، وە دووارەکردن داواکردنی لە حکومەت فیدراڵی ئەرا قەرەبووکردن زەرەدمەنەیل لە قوربانییەیل ئەو ئۆپراسیۆنەیلە.

یەیش لە بەیاننامەیگ هات کە سەرۆک هەرێم کوردستان دەریکرد وە بوونەی رەدبوین 38 ساڵ وەبان پەلامارەیل ئەنفال کە رژیم وەرین عراق لە ساڵ 1988 ئەنجامی دا، کە لەناوی زیاتر لە 182 هەزار کەس لە چینەیل تەمەنی جیاجیا بوینە قوربانی، وە هەژمارکردن ئەوە کە "ئەنفال تەنیا تاوانیگ نەوی، بەڵکم تەقەلایگ بیخود بوی ئەرا قڕکردن گەلیگ ئاشتیخواز وە تەواوی، کە هیمان شوینەوار زەخمەیلی لە لەش نیشتمان تا ئمڕوو مەنیەسەو".

و دووپاتکردنی نووەو کرد کە لە وەرپرسیاریەتی حکومەت فیدراڵی عراقییە کە قەرەبوو کەسوکار قوربانییەیلە بکەێد لەڕوی مادی و مەعنەوی، وەپەی ئەوەگ دادگای تاوانەیل عراقی باڵا لەی باوەتە بڕیار لەبانی داگە.

لە ئاست ناودەوڵەتی، سەرۆک هەرێم کوردستان دووپات کرد لە وەردەوامبوین تەقەلایەیلی "ئەرا ناسانن ئەنفال جویر تاوان جینۆساید"، وە وتیش: "هیچ تەقەلایگ نیەخەیمنە پشتدەس ئەرا وەردەوامبوین ئەرک مرۆیی و نیشتمانیمان لە مینەکردن رووفات شەهیدەیل و گلەوداینیان ئەرا باوەش نیشتمان، هەرلیوا بایەسە خزمەتگوزاری زیاتر پیشکەش وە خیزانەیل قوربانییەیل ئەنفال بکریەێد وە گشت ئەو توانایلە کە دیریمنەی".

لە کۆتاییش نێچیروان بارزانی دووپات کرد کە "مقیەتیکردن قەوارەی دەستووری هەرێم كوردستان و مقیەتیکردن دەسکەفتەیلمان وەدی نیەتێد مەگەر لەڕی یەکگرتگی و کار هاوبەش لەناوەین گشت هیزە سیاسی و پێکهاتەیل، کە یە بەرزترین ئاستەیل وەفادارییە ئەرا خۊن شەهیدەیل، و ئەوە گەرەنتیە ئەرا بانانیگ خاستر ئەرا نەوەیلمان کە وە چەو ئومیدەو وەپیانەو دوینیمن".