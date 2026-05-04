نێچیروان بارزانی لە بەغداس ئەرا باسکردن 3 باوەت

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو دوشەممە، چوودە بەغدای پایەتەخت فیدراڵی، لە سەردانیگ کە دوو رووژ کیشێد، ئەرا باسکردن لە سێ دۆسیەی سەرەکی.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بارزانی لە ماوەی سەردانەگە زنجیرەیگ لە گردەوبوین وەگەرد گەورە سەرکردە و وەرپرسە عراقییەیل ئەنجام دەێد، ئەرا باسکردن لە پرۆسەی سیاسی، و دروسکردن حکومەت فیدراڵی نوو، و پەیوەندییەیل لەناوەین هەولێر و بەغداد، وەگەرد شمارەیگ لە پرسەیل ترەک.

ئاژانسەگە زانست، کە شاند یاوەر ئەرا سەرۆک هەرێم، پێکهاتگە لە:

فوئاد حسێن وەزیر دەیشت، فەوزی هەریری سەرۆک دیوان سەرۆکایەتی هەرێم كوردستان، نووری عوسمان وەڕیەوەبەر نووسینگەی سەرۆک هەرێم كوردستان، عەبدولحەکیم خەسرەو سەرۆک فەرمانگەی هەماهەنگی و چاودیاریکردن لە حکومەت هەرێم كوردستان، فەلاح مستەفا دەسمیەتیدەر سەرۆک هەرێم كوردستان.

لەی چوارچیوە، سەرچەوەیگ سیاسی ئاگادار، خەوەردا ئاژانس شەفەق نیوز کە سەرۆک هەرێم وەگەرد سەرکردایەتییەیل چوارچیوەی هەماهەنگی گردەو بوود، وەگەرد بەسانن گردەوبوین وەگەرد محمد شیاع سودانی سەرۆک حکومەت وەڕیەوەبردن کارەیل.

وەگورەی سەرچەوەگە، نێچیروان بارزانی گردەوبوینیگ وەگەرد عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرەیل ئەرکدارکریای بەسێد، هەمیش گردەوبوین وەگەرد عەممار حەکیم سەرۆک رەوت حیکمە، و گردەوبوینیگ وەگەرد سەرکردەیل ئەنجومەن سیاسی نیشتمانی.