‏نێچیروان بارزانی لەباوەت وە دەرچگن سزای لە سێدارە ئەرا "عەجاج تکریتی": سەرکەفتن و وەدیهاتن دادپەروەرییە

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، خوەشحاڵی خوەی نیشاندا وە بڕیار سزای دادگای باڵای تاوانەیل عراق ئەرا چەسپانن سزای سێدارە وەبان (عەجاج تکریتی) ناسریاگ وە "جەلاد نوگرە سەلمان".

‏سەرۆک نێچیروان بارزانی لە بەیانییگ وت: "ئی بڕیارە سەرکەفتن و وەدیهاتن دادپەروەرییە، و کەمترین ئەندازەی دڵنەواییە ئەرا کەسوکار ئەنفالکریاگەیل"، و دەسخوەشی لە هەوڵەیل دادوەری و پارێزەرەیل ماف کەسی و "گشت ئەو کەسەیلە کرد کە بەشدار بوین لەوەگ تاوانبارەگە سزای یاسایی خوەی وەدەس بارێد".

‏وتیش: "سزادان ئی تاوانبارە دویای ساڵان فرەیگ، پەیامیگ رووشنە کە تاوانەیل کۆمەڵکوش (جینۆساید) و تاوانەیل دژ وە مرۆڤایەتی دەرهەق وە گەل کوردستان کریانە، هەرگیز وە تێپەڕبوین وەخت کۆنەو نیەوون، و دەس دادپەروەری رەسێدە تاوانبارەیل هەرچەن وەخت بکێشێد"، و دووپاتیش کرد: "ئمڕوو دووارە چەسپیا ئیرادەی هەق و ژیان لە گشت شێوەیل زوڵم و دڕندەیی وەهێزترە".

‏سەرۆک هەرێم دووارە دووپات کرد لەبان "پێویستی ئەوەگ حکومەت فیدراڵی عراق ئەرک خوەی جیوەجی بکەێد لە قەرەبووکردن ماددی و مەعنەوی قوربانیەیل ئەنفال لەو تاوانەیلە کە دادگای باڵای تاوانەیل عراق وە جینۆساید ناسانیەسیان".

‏دادگای باڵای تاوانەیل عراق لە بەغداد، ئمڕوو، سزای سێدارە ئەرا تاوانبار عەجاج ئەحمەد حەردان تکریتی دەرکرد، ک یەکیگ بوی لە ئەفسەرەیل وەرین لە دەزگای رژێم بەعس لە وەڕێوەبەرایەتی ئەمنی زندان وەناوبانگ "نوگرە سەلمان" دەشت سەماوە.

