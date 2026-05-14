نێچیروان بارزانی لەباوەت وە دەرچگن سزای لە سێدارە ئەرا "عەجاج تکریتی": سەرکەفتن و وەدیهاتن دادپەروەرییە
شەفەق نیوز - هەولێر
سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، خوەشحاڵی خوەی نیشاندا وە بڕیار سزای دادگای باڵای تاوانەیل عراق ئەرا چەسپانن سزای سێدارە وەبان (عەجاج تکریتی) ناسریاگ وە "جەلاد نوگرە سەلمان".
سەرۆک نێچیروان بارزانی لە بەیانییگ وت: "ئی بڕیارە سەرکەفتن و وەدیهاتن دادپەروەرییە، و کەمترین ئەندازەی دڵنەواییە ئەرا کەسوکار ئەنفالکریاگەیل"، و دەسخوەشی لە هەوڵەیل دادوەری و پارێزەرەیل ماف کەسی و "گشت ئەو کەسەیلە کرد کە بەشدار بوین لەوەگ تاوانبارەگە سزای یاسایی خوەی وەدەس بارێد".
وتیش: "سزادان ئی تاوانبارە دویای ساڵان فرەیگ، پەیامیگ رووشنە کە تاوانەیل کۆمەڵکوش (جینۆساید) و تاوانەیل دژ وە مرۆڤایەتی دەرهەق وە گەل کوردستان کریانە، هەرگیز وە تێپەڕبوین وەخت کۆنەو نیەوون، و دەس دادپەروەری رەسێدە تاوانبارەیل هەرچەن وەخت بکێشێد"، و دووپاتیش کرد: "ئمڕوو دووارە چەسپیا ئیرادەی هەق و ژیان لە گشت شێوەیل زوڵم و دڕندەیی وەهێزترە".
سەرۆک هەرێم دووارە دووپات کرد لەبان "پێویستی ئەوەگ حکومەت فیدراڵی عراق ئەرک خوەی جیوەجی بکەێد لە قەرەبووکردن ماددی و مەعنەوی قوربانیەیل ئەنفال لەو تاوانەیلە کە دادگای باڵای تاوانەیل عراق وە جینۆساید ناسانیەسیان".
دادگای باڵای تاوانەیل عراق لە بەغداد، ئمڕوو، سزای سێدارە ئەرا تاوانبار عەجاج ئەحمەد حەردان تکریتی دەرکرد، ک یەکیگ بوی لە ئەفسەرەیل وەرین لە دەزگای رژێم بەعس لە وەڕێوەبەرایەتی ئەمنی زندان وەناوبانگ "نوگرە سەلمان" دەشت سەماوە.