نێچیروان بارزانی لە یاد کۆمەڵکوشی سمێل: کوردستان جویر نیشتمان گشتی مینێد

شەفەق نیوز ــ هەولێر

سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، یاد نەود و دوو ساڵەی رووژ شەهیدەیل ئاشووری کرد، یاد قوربانیەیل سمێل کرد کە لە ساڵ 1933 رویدا، هەزاران کەس بیتاوان بوینە قوربانی لە دانشتگەیل دەیان ئاوای پارێزگایەیل نەینەوا و دهۆک.

بارزانی لە بەیاننامەگەی راگەیان "ئێ یادە بوونەیگە ئەرا رێزگردن لە گیان قوربانیەیل بی تاوان کۆمەڵکوشیەگە، کە لە ئەنجام دڕندەیی دەسەڵات شاهانە ئەو وەختەی عراق کە لە دانشتگەیل زیاتر لە ٦٠ ئاوای کەفتەو".

سەرۆک هەرێم دووپاتکرد لە پابەندبوین هەرێم لە پاراستن و ئەوزەڵداین رووشنهویری جیاوازەیل و پێکەوەژیان، و یەکتر قبوڵکردن، و دڵنیایی دا وە گشت پێکهاتەیل کە هەرێم جویر ماڵ و نیشتیمانیگ ئەرا گشتی مینێد.

کۆمەڵکوشی سیمێل کە لە ناوەین 7 تا 11 ئاب 1933 رویدا، وە یەکیگ لە خویناویترین رویداوەیل مێژووی هاوچەرخ عراق دانرێد، سوپای شاهانەی عراق وە سەرۆکایەتی بەکر سیدقی سەدان هاوڵاتی مەدەنی ئاشووری لە شارۆچکەی سیمێل و دەوروگەرد سەر وە پارێزگای دهۆک کردە ئامانج و وەپای مەزەنە فەرمیەیل سەدان کەس کوشیان ، هاوکات هەشمارەیل ترەک دیاریکەن زیارتر لە 3 هەزار کەس کوشیانە.

ئاشوریەیل لە گشت جەهان ساڵانە لە 7 ئاب وەناو "رووژ شەهیدەیل ئاشووری" ئێ یادەکەن.