نێچیروان بارزانی لە ڤاتیکان مکیس پاپا کەێد ئەرا سەردانکردن عراق و کوردستان (وینە)

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، چەوی وە پاپای ڤاتیکان لیۆن چواردەهەم کەفت، و هەردوگ لایەن گردەوبوینیگ ساز کردن کە لەناوی باس رەوش پێکهاتەیل لە عراق و هەرێم کوردستان کریا.

سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، لە زوان بارزانییەو وت: لە دیدارەگە دووپات کریا کە مەسیحییەیل و پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەیل ترەک بەشیگ بنەڕەتی لە میژوو و ناسنامەی عراق و هەرێم کوردستان دروس کەن، وە دووپاتکردن لەبان رۆڵیان لە داڕشتن بانان وڵاتەگە.

نێچیروان بارزانی باس پیزانین هەرێم کوردستان و عراق ئەرا رۆڵ ڤاتیکان لە وەهیزکردن گفتوگۆ و وەیەکەوژیان کرد، و گرنگی سەردانە میژووییەگەی پاپای کووچکردگ فرانسیس، و پیشکەشکردن مکیسنامەی فەرمی ئەرا پاپا لیۆن چواردەهەم ئەرا سەردانکردن عراق و هەرێم کوردستان.

لەلای خوەییش، پاپا لیۆن چواردەهەم خوەشاڵی خوەی وە دیدارەگە نشان دا، وە پەسنکردن کولتوور وەخشین و وەیەکەوژیان لە هەرێم کوردستان و عراق، و وەو رۆڵە کە هەرێم کوردستان لە وەخاوەنکردن و مقیەتیکردن ئاوارەیل و مەسیحییەیل لە ماوە سەختەیل رانیەی.

هەردوگ لایەن باس لە رەوش گشتی لە ناوچەگە کردن، وە نشاندان ئومیدیان لە وەدیهاوردن ئاشتی و ئارامی و ئارامی لەبان ئاست جیهان.

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئیوارەی دۊکە، لە هەولێر دەرچگ، وەرەو رۆما و ڤاتیکان لە سەردانیگ فەرمی کە دوو رووژ کیشێد، کە لەناوی چەوی وە پاپای ڤاتیکان لیۆ چواردەهەم و سێرجیۆ ماتارێلا سەرۆک ئیتالی و شمارەیگ لە وەرپرسەیل کەفێد، ئەرا باسکردن لە پەیوەندییەیل دووانی و وەرەونواچگنەیل رەوش سیاسی و ئەمنی لە عراق و ناوچەگە.