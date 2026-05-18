نێچیروان بارزانی لە ڤاتیکان باس لە قەیرانەیل ناوچەگە و پرس وەیەکەوژیان ئایینی کەێد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، نیمەڕو ئمڕوو دوشەممە، چەوی وە کاردیناڵ پیترۆ پارۆلین سەرۆک وەزیرەیل ڤاتیکان کەفت، لە چوارچیوەی سەردانە فەرمییەگەی.

سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هەردوگ لایەن باس لە ریەیل وەهیزکردن پەیوەندییەیل هەرێم کوردستان و عراق وەگەرد ڤاتیکان، و رەوش سیاسی و ئەمنی لە عراق، و رەوش پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەیل کردن.

هەردووگگ لایەن، دووپات کردن لە گرنگی وەردەوامبوین گفتوگۆ و قۊلەوکردن بەهایەیل وەیەکەوژیان و وەخشین لە ناوچەگە.

نێچیروان بارزانی، سوپاس و پیزانین هەرێم کوردستان و عراق ئەرا ئەو پشتگیری وەردەوامە نووەو کرد کە ڤاتیکان پیشکەشی کەێد ئەرا وەهیزکردن ئاشتی و ئارامی.

لەلای خوەییش، سەرۆک وەزیرەیل ڤاتیکان پەسن پێگەی هەرێم کوردستان کرد جویر نموونەیگ زنی و سەرکەفتگ ئەرا وەیەکەو ئاشتیانە لەناوەین ئایینەیل و پێکهاتە فرەجۊرەیل لە ناوچەگە.

بەیاننامەگە وتیش: لە دیدارەگە باس لە دۊایین وەرەونواچگنەیل رەوش گشتی لە ناوچەگە و ئەو دەرئەنجامە مرۆییەیلە کرد کە لە گرژییەیل و ئاڵووزییەیلەو پەیا بوون"، وە دووپاتکردن ئەوە کە هەردوگ لایەن رێک کەفتن لەبان گرنگی مقیەتیکردن ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەگە".

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو، نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، چەوی وە پاپای ڤاتیکان لیۆن چواردەهەم کەفت، و هەردوگ لایەن گردەوبوینیگ ساز کردن کە لەناوی باس لە رەوش پێکهاتەیل لە عراق و هەرێم کوردستان کریا.

نێچیروان بارزانی، ئیوارەی دۊکە لە هەولێر دەرچگ، وەرەو رۆما و ڤاتیکان لە سەردانیگ فەرمی کە دوو رووژ وەپی چوود، ئەرا دیدار وەگەرد پاپای ڤاتیکان لیۆ چواردەهەم و سێرجیۆ ماتارێلا سەرۆک ئیتالیا و شمارەیگ لە وەرپرسەیل، ئەرا باسکردن لە پەیوەندییەیل دووانی و وەرەونواچگنەیل رەوش سیاسی و ئەمنی لە عراق و ناوچەگە.