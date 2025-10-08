نێچیروان بارزانی: کەفتیمنەسە رووژیگ جویر وەرجە 2003 و روی وەرەو گرنگترین هەڵوژاردن کەیمن

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، وت: عراق ئمڕوو کەفتیەسە رەوشەیلیگ جویر رووژەیل هەرێم کوردستان وەرجە 2003.

بارزانی لە دانیشتن گفتوگۆ لە دینار خوەرھەڵات ناوڕاس (میری) لە هەولێر وت: هەرێم کوردستان وەرجە ساڵ 2003 نزیک رەوشەیل عراق ئمڕوو بوی، و شایەت تویش قەیران ئابووری وەیجویرە تەهاتویمن.

وتیش: ئەو مەوقە ئەمریکیەیل دڵنیای ئیمە کردن کە ئەوەسا عراقیگ نوو دروس کریەێد لەبان بنەڕەتەیل دیموکراتی و فیدراڵی، و ئیمەیل کورد، وەتایبەت سەرکردایەتی کورد، و رەحمەتی جەلال تاڵەبانی، و سەروک مەسعود بارزانی، گشت رەنجیگ دایمن ئەرا دروسکردن ئی عراق نووە.

دووپاتیش کرد کە ئومید ئیمە ئەوە بوی عراقیگ دروس بوود کۆتایی وەو زیانە بارێد کە گەل کورد لە ماوەی دەیەیل گوزەشتە وەخوەی دی.