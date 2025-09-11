نێچیروان بارزانی: شۆڕش ئەیلول لە قۆناغ سەختیگ سەر هەڵدا و بویە ناسنامە و بناغەی کورد

شەفەق نیوز ـ هەولێر

سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، داواکرد دەسبگرن وە ئامانج پابەندبوین وە ئامانج و پرەنسیپەیل شۆڕش ئەیلول لە پێناو رەسان خەڵک کوردستان وە بیوەیی.

یەیش لە بەیانناەیگ هات وەبوونەی یاد 64 ساڵەی شۆڕش ئەیلول بڵاوکریا، کە نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان وە "شۆڕشیگ گەورە" وەسفی کرد.

وتیش "وەبوونەو رابه‌ر شۆڕش و گه‌ل كوردستان، بارزانی نه‌مر و گشت ئه‌و سه‌ركرده‌ و پێشمه‌رگه‌ قاره‌مان و دڵسوزەیل كوردستان وەهویرەو تیاریمن و وه‌ رێزه‌و ياديان کەیمن كه‌ به‌شدار و هاوبه‌ش و شۆڕش بوین".

سەرۆک هەرێم کوردستان دیاریکرد، ئێ شۆرشە لە "له‌ سه‌رده‌میگ ئاڵۆز و سەخت كه‌ له‌ گشت لايه‌گه‌وه‌ سته‌م و نكۆڵى له‌ گه‌ل كوردستان کریا، بویه‌ ناسنامه‌ و بناغه‌ى هوی نه‌ته‌وه‌يى و نيشتمانى، گيان نوویگ ئەرا هەڵسیان و رویوەڕویبوینەوەیان.

راگەیان "شۆرشەگە بویە چه‌تر گردەوکردن گشت چين و توێژەیل و ده‌نگ راسی و ئازایی و هاوار ماف و ئازاديى گه‌ل كوردستان لەنوای گشت جەهان جویر گەلیگ زینگ ژیاندووس و ئاشتیخواز دەرکەفت"

نێچیروان بارزانی وت "وەی بوونەو، دووپات وەبان ئامانج و پره‌نسيپ و به‌ها باڵاگان شۆڕش له‌ ئازادى، ديموكراسى، پێكه‌وه‌يى، يه‌كترقبووڵكردن، وەخشین و ئاشتى كه‌يمن".

سەرۆک هەرێم لە کۆتایی وت، شۆڕش ئه‌يلوول شۆڕش گشت پێكهاته‌یل كوردستان بوی، گشتی وەرد یەک و ئەرا يه‌ک ئامانج خه‌بات كردن و قوربانی دان، ئمڕوو ئەرا پاراستن ماف و دەسکەفتەیل بایەت گشتی وەرد یەک کاربکەیمن تا گەل و وڵاتەگەمان رەسنیمنە کەنار ئارامی.