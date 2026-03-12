‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، شەرمەزار ئەو پەلامارەیلە کرد کە کریەنە بان بارەگای سەربازی ئیتاڵیا لە هەرێم، لەڕی پەیوەنیگ تەلەفۆنی وەگەرد وەزیر دەرەوەی ئیتالیا ئەنتۆنیۆ تاژانی.

‏نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، لە پەیوەندییگ تەلەفۆنی وەگەرد ئەنتۆنیۆ تیانی، جێگر سه‌رۆكوه‌زيرەیل و وەزیر دەرەوەی ئیتاڵیا، دوایين پێشهاتەیل دۆخ ناوچەگە و کاریگەری و لێکەفتەیل جەنگ لەبان ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەگە و جیهان تاوتوێ کرد.

‏وتیش؛"سەرۆک نێچیروان بارزانی وە توندی شەرمەزار ئەو هێرشەی کرد کە شەوی گوزەشتە کریارە بان بنکەی سەربازیی ئیتاڵیا لە هەرێم کوردستان، هەمیش دووپاتکرد پێویستە حکومەت عراق وەرپرسیاریەتیی خوەی لە پاراستن نێردە دیپلۆماسییەیل و هێزەیل هاوپەیمانان جیوەجیبکەێد و ریگە نیەدەێد لەیەودویا گرووپە لەیاسا دەرچگەیل، ئاسایش و بەرژەوەندییەیل وڵات بخەنە رخداری".

‏لای خوەیەوە، وەزیر دەرەوەی ئیتاڵیا وەگەرد شەرمەزارکردن پەلامارەیل دووپاتکرد وڵاتەگەی وە گشت شیوەیگ لە پشتگیری و هاوکاریکردن عراق و هەرێم کوردستان وەردەوام بوود ئەرا وەرەوڕوی بوین ئاڵنکاریەیل و وەرەورویبوین پەلامار تیرۆرستیەیل، هەمیش ئەوزەڵ وە دەسمیەتی هاوبەشەیل دەن ئەرا پاراستن ئارامی و سەقامگیری.

‏وتیش "لە کۆتایی پەیوەندییەگە، سەرۆک نێچیروان بارزانی دەسخوەشی و پێزانینی هەرێم کوردستان ئەرا ئیتاڵیا نیشاندا ئەرا ئەو پشتگیری و هاوکارییە وەردەوامەیلە پێشکەش وە هەرێم کوردستانی کەێد و رۆل هێزەیل ئەو وڵاتە لە چوارچمگ هاوپەیمانیی ناودەوڵەتی بەرز نرخان".

