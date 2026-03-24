نێچیروان بارزانی شەرمەزار پەلاماردان پێشمەرگە کەێد و دووپات کەێد: هەرێم هەمیشە مدوو ئارامی و جیگیری بویە

نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، پەلامار مووشەکی ئیرانی ک بارەگای هیزەیل پێشمەرگە لە سنوور ناوچەی سۆران کردە ئامانج، شەرمەزار کرد.

نێچیروان بارزانی، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: "وە تونترین شیوە شەرمەزار پەلامار مووشەکی ئیرانی کەیمن ک شەوەکی ئمڕوو بارەگای هیزەیل پێشمەرگە لە سنوور ناوچەی سۆران کردە ئامانج، ک بۊە مدوو شەهیدبۊن و زەخمداربۊن شمارەیگ لە پێشمەرگە قارەمانەیل، و سەرەخوەشی قۊل خوەمان لە بنەماڵە و کەسوکار شەهیدەیل سەربەرز کەیمن و هاوبەش خەمیانیمن، و ئومید خاسەوبۊن زویوەزوی ئەرا زەخمدارەیل خوازیمن".

وتیش: "هەرێم کوردستان هەمیشە مدوو ئارامی و جیگیری بۊە، و ئیمە پابەندیمن وە سیاسیەت دەسنەخستن وەناو جەنگ و دویرکەفتن لە کێشەیل، و وە هیچ جویریگ هەڕەشە نیەخەیمنە بان ئاسایش وڵاتەیل هاوسا".

بارزانی وەردەوام بۊ و وت: "ئەراوە ئی پەلامارە وە دەسدرویژییگ راستەوخۆ ئەرا بان سەروەری وڵات دریەێدە قەڵەم، و هیچ بەهانەیگ نەیرێد، و تەواو دژ وە پرەنسیپەیل هاوسایەتی خاسە".

داوا لە حکوومەت فیدراڵی عراق و کۆمەڵگەی ناودەوڵەتی کرد "تەقەلایل تەنتر بکەن ئەرا نواگیریکردن لە دووارەوکردن ئی دەسدرویژییەیلە و مقیەتیکردن سەروەری خاک عراق و هەرێم کوردستان".

وەرجە یەیش، وەزارەت کاروبار پێشمەرگە لە هەرێم کوردستان، راگگەیان ک 36 کەس لە ئەندامەیلی بۊنە قوربانی وە مدوو پالامار وە مووشەک باڵستیک ک بارەگای سەربازی لە باکوور پارێزگای هەولێر کردە ئامانج.