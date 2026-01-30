نێچیروان بارزانی پیشوازی لە ڕێککەفتن ناوەین هەسەدە و حکومەت سوریا کەێد: گامیگ گرنگە ئەرا کۆتاییهاوردن وە گرژییەیل

شەفەق نیوز – هەولێر

نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو جمعە، پیشوازی لە رێککەفتن ئاگربەسی ناوەین هیزەیل سوریای دیموکرات و حکومەت سوریا کرد و وە گامیگ گرنگ زانیەی ئەرا کۆتاییهاوردن وەو گرژییە.

لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز؛ بارزانی وت: "پیشوازی و پشتگیری لەو رێککەفتنە کەیمن کە لە ناوەین حکومەت سوریا و هیزەیل (هەسەدە) ئەرا ئاگربەسی و یەکخستن دامەزراوە سەربازی و ئیداریەیل و مسۆگەرکردن مافە مەدەنی و پەروەردەییەیل گەل کوردستان و گلەوخواردن ئاوارەیل ئەرا ماڵ و میلکان خوەیان".

دووپاتیش کرد کە "ئی رێککەفتنە گامیگ گرنگ و دروسە وەرەو چارەسەری ئاشتیانە و کۆتاییهاوردن وە گرژییەیل. هەمیشە دووپات لەوە کردیمنە کە گفتوگۆ و لەیەکفامستن و چارەسەری سیاسی تاکە رییە ئەرا پەیاکردن چارەسەری زەردەوام کە خزمەت وە بەرژەوەندییەیل گشت لاییگ بکەێد".

بارزانی باس ئەوەیش کرد کە ئەم رێککەفتنە "بناغەیگ توکمە ئەرا سەقامگیری و ئاشتی کۆمەڵایەتی و وەیەکەوژیان ئاشتیانە ناوەین گشت پیکاتەیل دانەێد، ئومیدداریمن هاوکار بوود لە ئاوەدانکردن سوریایگ یەکگرتگ و مقیەتیکردن مافەیل گەل کوردستان و گشت پێکهاتەیل ترەک لە دەستوور بانان، و رەسین وە ئاسایش ئەرا سوریا و ناوچەگە وەگشتی".

ئەوەیش دوسای ئەو رێککەفتنە تیەێد کە لەناوەین هیزەیل سوریای دیموکرات (هەسەدە) و حکومەت سوریا واژوو کریا، لەبان ئاگربەسی و چەن مەرجیگ ترەک.