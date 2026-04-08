نێچیروان بارزانی پیشوازی لە رێککەفتن "ئاگربەس" کەێد و ئومید "ئاشتییگ هەمیشەیی" لە ناوچەگە خوازێد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، پیشوازی خوەی نشان دا لە بڕیار وسانن تەقە لەناوەین ئەمریکا و ئیران ئەرا ماوەی دوو هەفتە، جویر ئامادەکارییگ ئەرا رەسین وە ئاشتییگ هەمیشەیی لە ناوچەگە دویای ئەو جەنگ سەربازییە کە لە کۆتایی مانگ ئازار / مارس گوزەشتە کرد کە نزیکەی 40 رووژ کیشا.

سەرۆک نێچیروان بارزانی لە بڵاوکریاییگ لەبان ماڵپەڕ "ئێکس" وت: "ئی پیشهاتە گامیگ گرنگە وەرەو داوەزین گرژییەیل، و مقیەتیکردن مەدەنییەیل، و و دووارە دەسکردن وە گفتوگۆ بنیاکەر، و رێز گرد لە تەقەلای گشت ئەو لایەنەیلە کە بەشداری کردن لە ئاسانکاری ئەرا ئی رێککەفتنە.

و ئومید خوەی نیشان دا کە گشت لایەنەیلە پابەند بوون وە ئی پەیمانە وە نیازپاکی، وە دووپاتکردن لەبان گرنگی کارکردن ئەرا ئاشتییگ هەمیشەیی کە ئارامی و ئاسایش و گەشەپیدان لە گشت ناوچەگە چەسپنێد.