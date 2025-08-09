نێچیروان بارزانی پیشوازی لە رێککەفتن ئاشتی ناوەین ئازەربایجان و ئەرمەنستان کەێد

شەفەق نيوز– هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، پیشوازی لە واژووکردن رێککەفتن ئاشتی ناوەین ئازەربایجان و ئەرمەنستان لە ماڵ چەرمگ کرد، و پیرووزبایی لە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا کرد ئەرا سەرکەفتنی لە ناوەینگیریی ئەرا واژووکردن ئەو رێککەفتن میژووییە.

