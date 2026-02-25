‏نێچیروان بارزانی پێشوازی لە راپۆرت "یەکێتی نیشتمانی و برایەتی و دیموکراسی" لە پەرلەمان تورکیا کەێد

‏شەفەق نیوز – هەولێر

‏نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، پێشوازی لە راپۆرت لیژنەی "یەکێتی نیشتمانی و برایەتی و دیموکراسی" لە پەرلەمان تورکیا کرد و وە "گامیگ گرنگ و ئاڕاستەیگ دروس وەرەو ئاشتی و چارەسەر" وەسفی کرد.

‏بارزانی وت: " وەنوابردن زوان سیاسی و گفتوگو و پابەندبوین وە چارەسەرەیل ئاشتیانە بریتین لە چشتەیل بنەڕەتی ئەرا بونیادنان سەقامگیری هەمیشەیی کە وەلیفەت وە گشت ناوچەگە رەسنێد".

‏هەرێم کوردستان دووپاتکرد " هەرێم کوردستان جویر هەمیشە پاڵپشتی هەر تەقەلا و گامیگ کەێد کە ئامانجی چەرەسەر ئاشتییانەی گیچەڵەیل و وازکردن ئاسۆی نوو بوود ئەرا پێکەوە ژیان.

‏ هەمیش هیوا خواست ئێ گامە، گامەیل ترەک لەناو پەرلەمان تورکیا وەدویای بوود ئەرا قایمکردن متمانە و وەدیهاوردن ئەو ئاشتیەی کە گشتی چەوەڕێ کەن.

‏