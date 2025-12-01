نێچیروان بارزانی پیشوازی لە دووارە وازکردن باڵیۆزخانەی سویسرا لە بەغداد کەێد
شەفق نيوز– هەولێر
نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، پیشوازی لە دانیێل هون باڵیۆز سویسرا لە عراق کرد.
بارزانی پیشوازی ت سوپاس کرد ئەرا دووارە وازکردن باڵیۆزخانەی سویسرا لە بەغداد، و ئەوە وە گامیگ گرنگ زانست ئەرا پاڵپشتیکردن پەیوەندییەیل ناوەین دوو لایەن.
هەردوگ لایەن دووپات لە ئارەزوو هاوبەش کردن ئەرا گەشەپیدان پەیوەندییەیل و فراوانکردن چینەیل هاوکاری، وەتایبەت لە چینەیل ئابووری، و باس دەرفەتەیل کار و بەرهەمهاوردن لەنوای کۆمپانیایل سویسرا لە هەرێم کوردستان کردن.
لە دیدارەگە باس نووەوبویەیل ناوچەگە و چەن باوەتەیلیگ ترەک کریا کە لەلای هەردوگ لایەن گرنگن.