‏نێچیروان بارزانی پێشوازی لە تیم "روانگە" کەێد و دووپاتکەێد لەبان وەردەوامبوین تەقەلایەیلیان

2025-12-09T14:49:18+00:00

شەفەق نیوز - هەولێر

‏نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، دووپاتکرد لەبان هەوەجەی وەردەوامبوین تەقەلای تیمەیل دامەزراوەی  "ڕوانگە" ئەرا پاڵپشتی هاووڵاتیەیل لە عراق و کوردستان.

‏دامەزراوەی روانگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "بارزانی پیشوازی لە تیم دامەزراوەگە کرد لە کۆبوونەوەی تایبەت، کە لەناوی دەسوەخشی  و وەپی زانین خوەی نیشاندا ئەرا تەقەلا وەردەوامەیل دامەزراوەگە لە خزمەتکردن کۆمەڵگەگە و پاڵپشتیکردن هاووڵاتیەیل لە عراق و هەرێم کوردستان وەبی هویچ  جیاوازییگ".

‏دووپاتکرد "هەوەجەی وەردەوامبوین کەێد  لەبان ئێ ڕێبازە مرۆییە و پابەندبوین وە ڕۆح خزمەتکردن  دویر لە هەر جویرە جیاکارییگ."

‏لە دیدارەگە، تیمی دامەزراوەی ڕوانگە دیارترین کار و پرۆژەیل خوەیان وە گشتی نیشاندان  کە لە ماوەی ساڵ گوزەشتە لە ناوچە جیاوازەیل کەرتەگە  ئەنجامیدانە، جویر  پەروەردە، ژینگە، پاڵپشتی لاوان، چینە لاوازەیل، کلتوور، لێکۆڵینەوە، و تەندروستی. هەرلیوا تیمەگە پلان کاری هاتگی نشان دەن.

 تیمەگە پیلان کارکردنیان کە خوازن لە بانی وەردەوامبوون لە خزمەتگوزاری و وە هێزکردن کاریگەری دامەزراوەیل لە کۆمەڵگەیل لە ناو عراق و هەرێم کوردستان خستنەروی.

‏دامەزراوەگە دووپاتکرد، دامەزراوەگە پابەندبوین خوەی دووپاتکرد ئەرا وەردەوامبوین  لە کارکردن وە گشت توانایگ ئەرا دروسکردن   کاریگەرییگ ئەرێنی لەبان ژیان هاووڵاتیەیل.

