نێچیروان بارزانی پیشوازی لە پاڵەوان کورد (MMA) کەێد دۊای دەسکەفتە جیهانییەگەی

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دوشەممە، پیشوازی لە نامۆ فازڵ پاڵەوان ناودەوڵەتی کورد کرد، دۊای وەدەسهاوردن دەسکەفتیگ وەرچەو لە وەرزش هونەرە جەنگییە تیکەڵەیل (MMA) لە ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا.

بارزانی، وەپای بەیاننامەیگ سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، ئافەرین لەو دەسکەفت وەرزشییە کرد کە نامۆ فازڵ لە گۆڕەپان ناودەوڵەتی وەدەسی هاوردگە، وە پیشکەشکردن پیرووزبایی ئەڕای و ئومید سەرکەفتنەیل زیاتر لە کاروانە وەرزشییەگەی.

هەرلیوا، بارزانی دووپات لەبان وەردەوامبوین پشتگیریی ئەرا گەنجەیل و وەرزشکارەیل لە هەرێم کوردستان کرد.

لەلای خوەییش، نامۆ فازڵ، خوەشاڵی خوەی وە دیدار سەرۆک هەرێم نشان دا، و سوپاس لە نێچیرڤان بارزانی کرد ئەرا پشتگیرییە وەردەوامەگەی ئەرا وەرزشکارەیل و هاندان بەهرە کوردەیل لە ناوەندە ناودەوڵەتییە جیاجیایەیل.

"نامۆ فازڵ" پاڵەوان لە هەفتەی گوزەشتە، سەرکەفتن هاورد لە دەسکەفتیگ میژوویی دەنگدار لە ئەمریکا، دۊای سەرکەفتنی وە گورز یەکلابیکەر لەبان جەیک بۆبیان رکابەر ئەمریکی، لە رۊوەرۊبوینە میژووییەگە ئەرا کیش ناوڕاس کە لە شار لۆس ئەنجلۆس وەڕیەو چگ.

ئی سەرکەفتنە، نامۆ فازڵ توومارە پیشەگەرییەگەی بەرزەو کرد ئەرا 10 سەرکەفتن لەوەراوەر یەک شکست، لە کاروانیگ کە وە چەن نازناو ناوخۆیی و ئەوروپی دەوڵەمەنەو بوی، تا وەردەوام بوود لە ئامادەبوینی لەناو دیارترین بەهرە دەرکەفتگەیل لە پاڵەوانیەتییەیل ناودەوڵەتی (MMA).