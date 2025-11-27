نێچیروان بارزانی: پشتگیری لە یەکڕزی کورد سوریا و ریڕەوی دانوسەنین کەیمن

شەفق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپات لە گرنگی یەکڕزی کورد کرد، و یەکڕزی ریڕەوی دانوسەنین لە سوریا کرد، ئەوەیش لە دیداریگ وەگەرد ئەنجومەن نیشتمانی کوردی سوریا.

نویسنگەی راگەیانن سەرۆک هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، دویای نیمەڕو ئمڕوو، پیشوازی لە شاندیگ لە سەرۆکایەتی ئەنجومەن نیشتمانی کوردی لە سوریا (ENKS) کرد، وە سەرۆکایەتی محمد ئیسماعیل سەرۆک ئەنجومەن.

وتیش: شاند (ENKS) لە دیدارەگە باس دویاترین گەشەیل لە سوریا کرد، و رەوشەیل کورد و ئەو پیکاتەیل لەورا، هەمیش باس رۆڵ ئەنجومەن لە پرس سیاسی و دانوسەنین کریا.

بارزانی دووپات لە گرنگی یەکڕزی و لەیەکفامستن ناوەین لایەنەیل کورد کرد، و دووارە دووپات کرد کە هەرێم کوردستان، جویر هەمیشە، پاڵپشتی و پشتگیری لە ریڕەوی دانوسەنین کەێد، وەگەرد پتەوکردن وەیەکەوژیان و مقیەتیکردن ماف گشت پیکاتەیل لە بنەمای ئارامی و پیشکەفتن وڵات.

لەلای خوەیانیش، شاند (ENKS) سوپاس و رێزیان لە رۆڵ وەردەوام بارزانی ئاشکرا کردن لە چارەسەرکردن پرس کورد لە سوریا، و ئەرا پیشکەشکردن وەردەوام هەرێم کوردستان.

نویسنگەی راگەیانن سەرۆک هەرێم کوردستان لە کۆتایی وتیش: لە دیدارەگە باس رەوشەیل گشتی لە ناوچەگە کریا وەگەرد بڕیگ لە باوەتەیل گرنگ لەلای هەردوگ لایەن.