نێچیروان بارزانی پشتگیریی تەقەلایەیل کۆتاییهاوردن وە بنبەس سیاسی لە کوردستان کەێد
شەفەق نیوز - هەولێر
ئیوارەی ئمڕوو شەممە، نچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، پێشوازی لە سەڵاحەدین محەممەد بەهائەدین، ئەمیندار گشتیی یەکگرتوو ئیسلامی کوردستان کرد، ئەرا تاوتوێکردن دۆخ ناوخوەی عراق و هەرێم کوردستان.
لە بەیاننامەیگ کە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز هاتگە راگەیان، هەردووگ لا پێشهاتە سیاسییەیل عراق و هەرێم تاوتوێ کردن و دووپات لەبان هەوەجەی دەرچگن لەو دۆخە بنبەسە سیاسیە کرد کە پرۆسەی سیاسی لە کوردستان وەپی رەد بوود.
لە بەیاننامەگە هاتگە نێچیروان بارزانی پشتگیریی خوەی ئەرا تەقەلایەیل ئەمینداری گشتیی یەکگرتگ ئیسلامیی کوردستان لەم لەی چوارچمگە نیشانداس دووپاتکرد لە گرنگی وەردەوامبوین تەقەلا و دەسپیشخەریەیل کە لە بەرژەوەندیی گشتیی هەرێم بون.
بەهائەدین لای خوەیەو دەسخوەشی ولە پاڵپشت سەۆک هەرێم کوردستان ئەرا تەقەلایەیلی کرد.
لە بەیاننامەگە هەمیش باس لە بارودۆخ گشتی ناوچەگە و لێکەفتەیلی کریاس.