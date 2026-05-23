‏نێچیروان بارزانی پشتگیریی تەقەلایەیل کۆتاییهاوردن وە بنبەس سیاسی لە کوردستان کەێد

‏ئیوارەی ئمڕوو شەممە، نچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، پێشوازی لە سەڵاحەدین محەممەد بەهائەدین، ئەمیندار گشتیی یەکگرتوو ئیسلامی کوردستان کرد، ئەرا تاوتوێکردن دۆخ ناوخوەی عراق و هەرێم کوردستان.

‏لە بەیاننامەیگ کە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز هاتگە راگەیان، هەردووگ لا پێشهاتە سیاسییەیل عراق و هەرێم تاوتوێ کردن و دووپات لەبان هەوەجەی دەرچگن لەو دۆخە بنبەسە سیاسیە کرد کە پرۆسەی سیاسی لە کوردستان وەپی رەد بوود.

‏لە بەیاننامەگە هاتگە نێچیروان بارزانی پشتگیریی خوەی ئەرا تەقەلایەیل ئەمینداری گشتیی یەکگرتگ ئیسلامیی کوردستان لەم لەی چوارچمگە نیشانداس دووپاتکرد لە گرنگی وەردەوامبوین تەقەلا و دەسپیشخەریەیل کە لە بەرژەوەندیی گشتیی هەرێم بون.

‏بەهائەدین لای خوەیەو دەسخوەشی ولە پاڵپشت سەۆک هەرێم کوردستان ئەرا تەقەلایەیلی کرد.

‏لە بەیاننامەگە هەمیش باس لە بارودۆخ گشتی ناوچەگە و لێکەفتەیلی کریاس.

