نێچیروان بارزانی سەرپەرشتی گردەوبوینیگ سەربازی و ئەمنی ئاست باڵا لە هەرێم کوردستان کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، و فەرماندەی گشتی هیزەیل پیشمەرگە، ئمڕوو سێشەممە، سەرپەرشتی گردەوبوینیگ سەربازی و ئەمنی ئاست باڵا کرد، کە شێخ جەعفەر شێخ مستەفا جیگر سەرۆک، و وەزیر پیشمەرگە، و وەزیر ناوخۆ، و سەرۆک ئەرکان پیشمەرگە، و فەرماندەیلیگ لە هیزەیل پیشمەرگە ئامادەی بوین.

وەگورەی بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، لە دیدارەگە رووشنایی خریا بان دویاترین نووەوبویەیل ئەمنی لە ناوچەگە و کاریگەریە رخدارەیل جەنگ وەبان هەرێم کوردستان، و چەن بڕیار و رینماییگ لەلیەو دەرچگ ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی هەرێم کوردستان، و چوینیەتی رەفتارکردن دامەزراوەیل راگەیانن وەگەرد رویداو و نووەوبویەیل.

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان دووپات کرد کە هەرێم کوردستان و هیچ شیوەیگ نیەوودە بەشیگ لە جەنگ و ململانێەیل، و مقیەتیکردن ئارامی وڵات لە نوای گشت چشتگ ترەکە.

لەی چوارچیوە، بارزانی دووپات کرد کە وە هەر شیوەیگ ری نیەریەێد تا زەویەیل هەرێم کوردستان بوونە سەرچەوی هەڕەشە و رخداری ئەرا ئیران یا هەر دەوڵەتیگ هاوسا.

لەلاییگ ترەک، وە زبری شەرمەزار ئەو پەلامارەیل خراوەکاریە کریا کە گرووپەیل دەر یاسا لە عراق ئەنجام دەن وە درۆنەیل و مووشەکەیل وەبان هەرێم کوردستان، کە بوینە مدوو زەرەد وە گیان و داشتەیل.

لەی باوەتە، دووپات کریا کە حکومەت فیدراڵی عراق وەرپرسە لە جیوەجیکردن ئەرک نوێی لە نەهیشتن ئی پەلامارەیلە و پەیاکردن جیوەجیکەرەیل و سزادانیان، چوینکە ئی دەسدرویژیەیلە شکانن ئاشکران ئەرا سەروەری وڵات و هەڕەشەن ئەرا ئارامی گشتی.

لە دیدارەگە هاوخەمی ئامادەبویەیل وەگەرد بنەماڵە و کەسوکارەیل شەهیدەیل و زەخمدارەیل لە ئەنجام ئەو پەلامارەیلە وەبان هەرێم کوردستان ئاشکرا کریا، و سوپاس ئەرا هیزەیل پیشمەرگە و دەزگایەیل ئەمنی پیشکەش کردن ئەرا رەنج و تەقەلایان و نەخەفتنیان ئەرا مقیەتیکردن خاک و گەل کوردستان.