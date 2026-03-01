نێچیروان بارزانی سەرەخوەشی وە کوشیان خامەنەئی کەێد و داوای وسانن جەنگ کەێد

نێچیروان بارزانی سەرەخوەشی وە کوشیان خامەنەئی کەێد و داوای وسانن جەنگ کەێد
2026-03-01T13:41:06+00:00

شەفەق نيوز– هەولێر 

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، سەروەخوەیی وە کوشیان عەلی خامەنەئی ریبەر باڵای ئیران ئەرا گەل و حکومەت و سەرکردایەتی ئیران پیشکەش کرد، و باس هاوخەمیی کرد لەی پرسە.

بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: پرسە و سەروەخوەی لە گەل و حکومەت و سەرکردایەتی ئیران کەیمن وە شەهیدبوین رەحمەتی ئایەتوڵڵا خامەنەئی، ریبەر باڵای کۆمار ئیسلامی ئیران، و زانای ئایینی ناودیار، و هاوخەم و هاوبەشیانیمن لەی پرسەی زیاندارە.

 لەباوەت نووەوبویەیل هەرێمی، سەرۆک هەرێم کوردستان دووپات کرد لە گرنگی مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی، دووپاتیش کرد لە گرنگی نووڕستن کێشەیل وە شیوەیل ئاشتیانە.

 هەمیش داوا لە کۆمەڵگای ناودەوڵەتی کرد ئەرکەیلی جیوەجی بکەێد لە وسانن جەنگەیل و گلەوداین ئارامی ئەرا ناوچەگە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon